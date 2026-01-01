Обслужването на граждани в Центъра за административно обслужване на дирекция „Български документи за самоличност“ на бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 91 в София ще бъде временно преустановено днес до края на работния ден. Причината е ограничено електрозахранване заради ремонт и подобрение на мрежата, съобщиха от МВР.

Гражданите могат да подадат заявления за издаване на лични документи на други адреси в столицата, като възможностите зависят от постоянния им адрес.

Хората с постоянен адрес на територията на София могат да подават заявления във всички районни управления на СДВР, с изключение на Второ районно управление. Другата възможност е Центърът за административно обслужване на бул. „Александър Малинов“ № 82.

Заявления за експресна услуга се приемат на бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 48, гише № 6.

Гражданите с постоянен адрес извън София могат да подадат заявления на два адреса – на бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 48, гише № 17, или в Центъра за административно обслужване на бул. „Александър Малинов“ № 82.

Временното преустановяване на работата на центъра на бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 91 е заради дейности по електроразпределителната мрежа, извършвани от „Електроразпределителни мрежи Запад“ ЕАД.