Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че това, че президентът на САЩ Доналд Тръмп дефинира руския президент Владимир Путин като свой приятел е странно и може да се сравни с това някой да направи същото изказване за Адолф Хитлер по време на Втората световна война, предаде Ройтерс.

В интервю за Би Би Си Зеленски каза, че Тръмп сам решава какво да говори или публикува в социалната си мрежа, но определи като „странно“ това, че той нарича Путин свой приятел.

„Путин е агресор... и убиец. Той не може да бъде приятел“, каза Зеленски на английски език. „Все едно някой да каже за Хитлер по време на Втората световна война, че е добър приятел. Не, той не е приятел“, добави той.

Зеленски коментира думите на Тръмп седмица след срещата на върха в Китай, на която американският президент определи Путин като свой „приятел“.

Няколко дни по-късно американският лидер публикува в социалната си мрежа Трут Соушъл снимка, на която двамата се ръкуват по време на срещата, отново придружена от надписа „Моят приятел“.

Отношенията между Тръмп и Зеленски отдавна са обтегнати, като най-яркият пример за това беше публичният им сблъсък в Овалния кабинет през февруари 2025 г., когато американският президент отправи остри критики към украинския си колега.

Напоследък отношенията им отново се обтегнаха, след като Тръмп обвини Украйна, че ударите й по руски петролни рафинерии допринасят за повишаването на цените на енергията, и заплаши да спре обмена на разузнавателна информация с Киев. А Зеленски заяви, че позицията на Тръмп насърчава Русия да продължава атаките си срещу Украйна.