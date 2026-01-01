Руският президент Владимир Путин заяви, че днес е провел откровена и ползотворна среща с китайския и американския си колега, като добави, че американският президент Доналд Тръмп изглежда искрено ангажиран с прекратяването на войната в Украйна, предаде Ройтерс.

Путин съобщи, че по време на тристранната среща в кулоарите на срещата на върха на АТИС в Шънджън са били обсъдени въпроси, свързани с реформата на ООН, както и въпроси от сферата на сигурността и неразпространението на ядрени оръжия.

Той добави, че срещата не е била насочена към постигането на амбициозни цели и че никоя от страните няма да бъде принуждавана да изпълнява взетите решения. По думите му тримата лидери не са се споразумели да провеждат редовни срещи в същия формат.

Путин заяви също, че тримата са обсъдили заплахите, които могат да произтекат от развитието на изкуствения интелект.

Руският президент посочи, че отношенията между Русия и САЩ могат да бъдат подобрени, като подходът на администрацията на Тръмп към Москва дава основания за оптимизъм.

Той съобщи още, че би обмислил участие в срещата на върха на Г-20 през декември в Маями, след като е обсъдил въпроса с Тръмп по време на срещата им в Китай. Путин уточни, че при вземането на решение дали да пътува до САЩ ще трябва да вземе предвид ситуацията в Русия.

По отношение на войната в Украйна Путин заяви, че Русия признава правото на Украйна на сигурност, но не и когато това става за сметка на руската сигурност.

Той обвини Киев и европейските държави, че не са готови на компромиси за разрешаването на конфликта.

Украински и европейски политици обвиняват руския президент, че не отстъпва от твърдата си позиция в преговорите и не е готов да направи компромис с исканията си Киев да предаде територии, които руските сили все още не са превзели.

Путин заяви също, че Русия ще предприеме ответни действия срещу Украйна заради ударите ѝ по моста, свързващ Русия с Крим, като предупреди, че отговорът на Москва ще бъде много по-болезнен за Киев.

Той отхвърли твърденията на Киев, че мостът се използва за превоз на военно оборудване и петролни продукти, като заяви, че съоръжението служи единствено за граждански цели.