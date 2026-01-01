София представя своето културно наследство, архитектура и съвременен градски облик пред полската публика чрез фотографска изложба във Варшава.

Експозицията „Sofia. Old Europe. New Energy.“ беше открита на 18 ноември 2026 г. в Българския културен институт, а специален акцент в събитието бе обявяването на популярния телевизионен водещ Хуберт Урбански за Амбасадор на София в Полша.

Изложбата включва общо 33 фотографии, подбрани след конкурс, организиран от Visit Sofia към Столична община. Кадрите представят различните лица на българската столица – от емблематичните забележителности и историческата архитектура до културните пространства, градските детайли и ежедневието на софиянци.

Експозицията е разделена на две части. Външната е разположена върху оградата на българското посолство във Варшава и включва 14 фотографии, представени на 15 тематични табла. Вътрешната част може да бъде разгледана в изложбената зала на Българския културен институт и съдържа още 19 фотографии, подредени върху 20 табла. Куратор на изложбата е Николета Стефанова.

Столична община

Външната експозиция ще остане достъпна за посетители до пролетта на 2027 г., а вътрешната ще може да бъде разгледана до средата на януари догодина.

Особено внимание привлече обявяването на Хуберт Урбански за Амбасадор на София в Полша. Популярният телевизионен водещ, познат на полската публика като лице на предаването „Milionerzy“ – местната версия на „Стани богат“, има български корени по майчина линия.

В знак на признание за връзката му с България и приноса му за културния обмен между двете страни екипът на Visit Sofia му връчи специална значка с герба на София. Жестът развълнува Урбански и върна спомените му към детството и личната му връзка с България.

По време на събитието пред полски журналисти и представители на туристическия сектор беше представен и потенциалът на София като целогодишна туристическа дестинация. Акцент бяха възможностите за културен, градски и събитиен туризъм.

Сред официалните гости на откриването бяха министърът на туризма д-р Илин Димитров, временно управляващият българското посолство във Варшава Виктор Бенов и проф. Патрик Боровяк от Университета „Адам Мицкевич“ в Познан.

Столична община

Представянето на българската столица в Полша продължава от 19 до 21 ноември с участието на София в международното туристическо изложение ITTF Warsaw 2026, където ще бъдат популяризирани забележителностите на града и възможностите за посещение през всички сезони.