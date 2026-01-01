Нова химико-токсикологична лаборатория за изследване на проби за наркотици беше официално открита във Варна, съобщиха от полицията.

Лабораторията е изградена към сектор „Базова научно-техническа лаборатория“ при Областната дирекция на МВР. Тя ще ускори изготвянето на експертизи за наличие на наркотични вещества и техните аналози в проби от кръв и урина.

ОД на МВР-Варна

Създаването ѝ е част от инициативата на министър Иван Демерджиев за изграждане на подобни звена в четири от големите областни дирекции на МВР - Варна, Бургас, Плевен и Пловдив.

Новата лаборатория е оборудвана с модерна апаратура, отговаряща на съвременните европейски стандарти за прецизност. В нея ще работят опитни специалисти химици.

ОД на МВР-Варна

Очаква се звеното да обработва не само проби от Варненска област, но и да поеме част от натоварването на лабораториите в съседните региони. Това ще допринесе за по-бързото приключване на досъдебните производства и повишаване на пътната безопасност.

ОД на МВР-Варна

На официалното откриване присъстваха директорът на Националния институт по криминалистика старши комисар Валери Ников, ръководителят на химико-токсикологичната лаборатория във ВМА-София проф. Васил Атанасов, началникът на сектор „Токсико-химия“ при НИК-София Мария Поповска и началникът на химико-токсикологичната лаборатория на ВМА-Варна доц. Георги Бончев.