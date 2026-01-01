Зимата настъпи с първия сняг в страната, който бързо създаде проблеми в редица райони. Силни снегонавявания затвориха пътища в Шуменско, закъсали автомобили се наложи да бъдат евакуирани, десетки населени места в област Габрово останаха без електрозахранване, а движението по пътя Смолян – Пампорово вече се регулира със светофари заради влошената метеорологична обстановка.

В по-голямата част от страната вали сняг, а на места има силен вятър, снегонавявания и намалена видимост. Температурите са предимно отрицателни, което създава предпоставки за заледяване на пътните настилки. Обстановката по пътищата е изключително усложнена, а очакванията за много области на страната в Западна и Централа България са снеговалежът да продължи до ранния следобед. В Източна България се очакват валежи от дъжд, на места примесен със сняг, а заради ниските температури – и опасни заледявания на пътните настилки. Това съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".

Над 40 см сняг на места в София, дрифтъри са блъснали снегорини и избягали (ВИДЕО/СНИМКИ)

976 машини обработват пътищата в страната. Приоритет са автомагистралите, най-натоварените направления по първокласната и второкласната пътна мрежа и проходите, осигуряващи връзките между Северна и Южна България.

Заради тежките метеорологични условия е ограничено движението на автомобили над 12 тона през проходите „Троянски“, „Предела“, „Рожен“, „Печинско“, „Превала“, Котленския и Ришкия проход.

Забраната важи и за участъци от АМ „Хемус“ (София – пътен възел „Ботевград“), АМ „Тракия“ (пътен възел „Зимница“ – Бургас), както и за пътищата Мездра – Ботевград, Обзор – Несебър, Калипетрово – Пристое, Брестница – Градище, Полско Косово – Ботевград, Полски Тръмбеш – Велико Търново и няколко пътни отсечки в Русенско.

Временно е ограничено и движението и по пътя Доспат-Батак.

Временно се ограничава движението при км 41 на АМ "Хемус" в посока София до тунел "Ечемишка" заради завъртял се ТИР, съобщиха от пресцентъра на Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).

Ограничава се трафикът на всички превозни средства по път Аксаковска Панорама-Суворово в област Варна, поради снегонавявания и намалена видимост.

Област Бургас

Остава в сила предупреждението за опасно време на територията на община Царево заради силните пориви на вятъра и морското вълнение. Това съобщиха от общинската администрация.

През нощта в няколко населени места е имало прекъсвания на електрозахранването, но авариите вече са отстранени. Всички сигнали за паднали дървета са обработени, посочват от общината.

Общинските екипи и служители на МВР обхождат потенциално проблемните участъци. От общинската администрация призовават жителите и гостите на района да избягват крайбрежните зони и престоя на открито в близост до дървета заради продължаващите неблагоприятни метеорологични условия.

Преди два дни Община Царево призова за повишено внимание заради очакваните силен вятър и високи морски вълни в периода от 28 до 30 ноември.

За опасни метеорологични условия предупредиха вчера и от Община Приморско. Там временно е спряно електрозахранването на осветителните съоръжения по крайбрежната алея. Мярката е предприета поради опасност от заливане с морска вода и възникване на електрически аварии.

Област Хасково

В 28 населени места в област Хасково към 12:00 ч. днес има нарушения в електрозахранването по данни на електроразпределителното дружество, съобщиха от пресцентъра на областната администрация в Хасково. Екипи на оператора работят по отстраняването на повредите.

Пътищата на територията на област Хасково са проходими при зимни условия. Областното пътно управление – Хасково информира, че е отменено въведеното по-рано днес временно ограничение за движение на моторни превозни средства с тегло над 12 тона по третокласния път III-507 Хасково – Кърджали, през село Мост.

Заради прекъсването на електрозахранването на помпени станции е нарушено водоподаването в 38 села в областта, които се захранват с резервни количества вода. Към 11:30 ч. е била възстановена работата на помпената станция, която захранва селата Книжовник, Манастир и Долно Войводино в община Хасково.

Снеговалежът в региона продължава. В Хасково снежната покривка е нараснала от 19 сантиметра към 7:00 ч. до 24 сантиметра, съобщиха за БТА от Хидрометеорологичната обсерватория в Хасково.

Област Перник

Около десет села в община Трън са без електрозахранване заради продължаващия снеговалеж. Това съобщи кметът Цветислава Цветкова. По думите ѝ информацията за броя на населените места е предварителна, тъй като все още не са установени контакти с всички кметски наместници. Данните, предоставени от електроразпределителното дружество „ЕРМ Запад“, също подлежат на уточняване.

Пътищата в общината се почистват, като работата на снегопочистващите машини продължава. Снеговалежът обаче не е спирал от вчера, което затруднява поддържането на пътната мрежа.

Снежната покривка в Трънско е около 20 сантиметра, а температурата рано сутринта е била минус 2 градуса. Обстановката е поносима, но остава усложнена заради непрекъснатия снеговалеж, уточни кметът. Очаква се допълнителна информация за ситуацията в общината да бъде предоставена по-късно през деня.

По данни на „ЕРМ- Запад“ в над 10 села в Трънско има проблеми с електричеството - в части от тях няма ток. Екипите са на терен, работят, като се мобилизират и екипи от други общини, информираха от електроразпределителното дружество.

Област Враца

В област Враца има снегонавявания, а в района на Краводер временно е ограничено движението на тежкотоварни автомобили заради аварирали камиони.

Тролейбусите във Враца временно не се движат заради замръзване на контактната мрежа, съобщават от общинската администрация в социалните мрежи. По маршрутите и разписанията на тролеите са пуснати електрически автобуси, като са възможни закъснения. Забавяне на движението е възможно и по линиите до населените места в общината.

Снежната покривка във Враца надхвърля 50 см, посочват от общината. За днес е обявен оранжев код за снеговалежи, като се очаква валежите да продължат.

На територията на общината работят седем снегопочистващи машини, както и екипи на общинското предприятие „Благоустройство и комунално стопанство“ (БКС), които почистват ръчно тротоари и спирки. Приоритетно се обработват основните пътни артерии, по които се движи градският транспорт, както и районите около болницата и участъците към важни обществени обекти.

По четвъртокласната пътна мрежа работят осем снегопочистващи машини. Въпреки усилията на екипите на места се образуват снежни навявания, които затрудняват движението.

Заради усложнената зимна обстановка през нощта са възникнали прекъсвания на електрозахранването в селата Чирен, Девене, Баница, Нефела, Власатица, Мраморен и Бели извор.

Област Шумен

Главният път Шумен – Силистра, както и пътната отсечка от Нови пазар към Никола Козлево, са затворени за движение заради силни снегонавявания, съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР в Шумен Ася Йорданова.

Започват проверки на лифтове, асансьори и басейни в хотелите

За тежкотоварните автомобили са затворени и пътищата I-7 от Шумен до село Пристое, както и път II-2, допълни Йорданова.

Екипи са евакуирали семейство, което е пътувало с лек автомобил по пътя между селата Върбяне и Правенци. В друг случай е оказана помощ на мъж, пътувал с лек автомобил по пътя между селата Велино и Живково. Закъсал е и автомобил в района на село Сливак, като пътниците са били транспортирани на безопасно място. Обстановката остава усложнена заради зимните условия и навяванията, допълни говорителят на полицията в Шумен.

Област Ловеч

В общо 39 населени места в седем от осемте общини в област Ловеч има прекъсвания на електрозахранването според информацията на „Електроразпределителни мрежи Запад“ (ЕРМ Запад) към 9:30 ч. Оттам съобщиха за БТА, че обстановката е динамична и са мобилизирани допълнителни екипи за отстраняване на авариите. Силният вятър, снеговалежът и труднодостъпните терени обаче затрудняват работата им.

Аварии са регистрирани в няколко общински центъра – Ловеч, Троян, Априлци, Тетевен, Луковит и Угърчин. Без електрозахранване са и десетки села.

В угърчинското село Орляне електрозахранването е прекъснало още около 23:00 ч. снощи, а очакваният час за възстановяването му е 20:00 ч. тази вечер. В малките часове на днешния ден без ток са останали жители на 11 населени места в община Ловеч, включително и в областния център, както и на две села в община Тетевен. И в тези населени места се очаква авариите да бъдат отстранени около 20:00 ч.

По информация на ЕРМ Запад проблеми с електрозахранването няма единствено в община Летница.

Област Смолян

Заради влошената метеорологична обстановка светофарната уредба по временния авариен път Смолян – Пампорово е включена още снощи, вместо на първоначално предвидената дата – 1 декември. Това съобщи в социалните мрежи кметът на община Смолян Николай Мелемов.

Светофарите са разположени до хотел „Елица“ и под хотел „Гранд ризортс“. Съгласно въведената временна организация движението по трасето се осъществява еднопосочно по график – от 5:00 до 13:00 часа в посока Смолян – Пампорово, а от 13:15 до 4:45 часа – в посока Пампорово – Смолян.

Към момента трасето се почиства, като движението с вериги е задължително, посочи Мелемов. По аварийния път е забранено спирането и паркирането на автомобили.

Кметът призовава водачите да шофират с повишено внимание и съобразена с пътните условия скорост.

Движението по пътя Батак - Доспат е ограничено поради обилен снеговалеж. Въведено е ограничение за автомобили над 12 т., съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".

Област Габрово

Аварийни екипи работят по възстановяване на електрозахранването в населени места в общините Габрово, Севлиево и Дряново, което е прекъснато вследствие на обилния снеговалеж. Това съобщиха от пресцентъра на Областна администрация – Габрово в информация към 21:30 часа на 28 декември.

Сред засегнатите населени места са Гайдари, Гайтаните, Гледаци, Дивеци, Думници, Поповци, Прахали, Гарван, Гергини, Николчовци и Рачевци в община Габрово, както и Батошево, Валевци, Карамичевци, Купен, Стоките, Тумбалово, Угорелец, Горна Росица и Буря в община Севлиево.

Без електрозахранване са и населените места Гостилица, Денчевци, Славейково, Чуково, Янтра, Буковец, Еленците, Каломен и Керека в община Дряново.

Към момента на територията на община Трявна няма населени места без електрозахранване, посочват от областната администрация.

Всички аварийни екипи на електроразпределителното дружество са на терен и работят по отстраняването на повредите. Обстановката остава изключително динамична както заради възможността от възникване на нови аварии, така и по отношение на възстановяването на електрозахранването в засегнатите населени места.

От Община Дряново посочват, че цялата налична техника е на терен и работи по разчистване на пътната мрежа на територията на общината. С приоритет се чистят главните и първостепенните улици с подходи към болници, здравни, социални и образователни заведения.

Градът и по-големите села ще бъдат обработени със сол, за да се предотврати задържането на снега върху пътната настилка.

От общината призовават гражданите да не оставят автомобилите си паркирани на пътното платно във връзка с почистването на уличната мрежа. Освобождаването на улиците е необходимо, за да може специализираната техника да работи безпрепятствено и ефективно.

Област Стара Загора

Аварийни прекъсвания на електрозахранването има в редица населени места в област Стара Загора. Това съобщиха за БТА от пресцентъра на Областната администрация.

Без електричество са жителите на селата Спасово, Средно градище, Съединение, Сърневец, Изворово, Ветрен, Братя Даскалови, Голям дол, Найденово, Горно ново село, Долно ново село, Славянин и други. По данни на електроразпределителното дружество се работи по отстраняването на авариите.

Област София

Ограничено е движението на тежкотоварни автомобили над 12 т по автомагистрала "Хемус" в участъка София - Ботевград в двете посоки /от км 0 до км 46/ поради снегопочистване. Трафикът се регулира от "Пътна полиция", съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ)

От АПИ съветват шофьорите да избягват пътувания, освен ако не са абсолютно необходими и да тръгват на път с подготвени за зимни условия автомобили. Препоръчително е автомобилите да са заредени с достатъчно гориво. На пътя да не предприемат рискови маневри и да не затрудняват работата на снегопочистващата техника. За по-голяма сигурност препоръчваме също да се използват навигационни приложения, защото в тях са отразени повечето места с ограничения, колони от автомобили, евентуални препятствия на пътя и др.

Снегът забави полетите на летище „Васил Левски“ в София

Има леки отклонения в полетното разписание, свързани със снежната обстановка, съобщиха от пресцентъра на летище „Васил Левски“ в София. Закъсненията на полетите са между 15 и 30 минути, като към момента няма отменени полети.

Има обилен снеговалеж, а силният вятър образува снежни навявания, което затруднява почистването. На летищната инфраструктура се извършват антиобледенителни процедури, поради което са възможни леки закъснения на полетите, съобщиха още от летището.

Област Велико Търново

Около 30 сантиметра е снежната покривка във Велико Търново. Снегорините и машините за опесъчаване продължават да работят за почистване на улиците. Първостепенната пътна мрежа, включително в кварталите, е почистена в голяма степен до асфалт, проходимостта е нормална, а градският транспорт се движи по разписание, съобщиха от общинската администрация.

Сформирани са шест екипа, които отстраняват паднали дървета в района на квартал „Света гора“, по пътя към железопътната гара, в квартал „Асенов“ и по ул. „Св. Климент Охридски“ покрай Царевец. В дейностите помага и пожарната служба.

Постепенно снегопочистващата техника се насочва към вътрешността на кварталите. Предстои повторна обработка на малките улици в кварталите „Картала“, „Асенов“, „Света гора“ и „Чолаковци“.

Екипи на общинското предприятие „Зелени системи“ са разпределени в различни части на града за почистване на тротоарите. В работата се използва и малогабаритна техника.

От общинската администрация призовават гражданите при почистване на автомобилите си да не изхвърлят снега върху уличното платно, а да го събират на купчини. Сигнали за необходимост от снегопочистване могат да се подават на дежурните в Община Велико Търново на телефони 062 619 102 и 0887 209 451.

Близо 30 машини, сред които 18 снегорина, оборудвани и със съоръжения за разпръскване на сол и пясък, се грижат за снегопочистването във Велико Търново. За по-тесните квартални улици са осигурени четири пясъкоразпръсквача и два високопроходими автомобила със специализирано оборудване.

Област Разград

Нарушено е електроснабдяването в селата Дянково, Раковски и Киченица в община Разград. Екипи на електроснабдителното дружество са на място и работят по отстраняването на авариите, съобщиха от общинската администрация. Оттам допълват, че общинските пътища са проходими при зимни условия, а информация за бедстващи хора на този етап няма.

Снеговалежът ще продължи

Оранжев код за значителни валежи от сняг е обявен в 16 области на България, съобщават от Националния институт по метеорология и хидрология.

Предупреждението важи за областите Кърджали, Смолян, Пазарджик, Пловдив, Хасково, Стара Загора, Габрово, Ловеч, Велико Търново, София област, Враца, Монтана, Ямбол, Бургас, Варна и Добрич. Там се очакват значителни валежи от сняг и натрупване на снежна покривка, както и отрицателни максимални температури.

В областите Добрич, Варна и Бургас е издадено и предупреждение за силен и временно бурен североизточен вятър с пориви до 20-24 м/с. Вълнението на морето се очаква да бъде 4-5 бала, извън заливите - 5-6 бала.

За останалата част на страната е обявен жълт код за снеговалежи.

Според прогнозата за времето през деня валежите от сняг ще продължат, по-интензивно в Рило-Родопската област. От север снеговалежите постепенно ще отслабват, а след обяд в Дунавската равнина ще спират. В Добруджа и по планинските проходи ще има снежни виелици и ще се образуват преспи. Максималните температури за Северна България и високите полета на Западна ще бъдат между минус 4° и минус 2°, в Горнотракийската низина, по долината на Струма и по Черноморието - между 0° и 4°, за София - около минус 2°.