Тържественото посрещане на минния ловец „Бриз“, планирано за утре във Военноморска база – Бургас, няма да се състои заради влошените метеорологични условия. Това съобщиха от Военноморските сили.

На церемонията се очакваше да присъства командирът на Военноморските сили контраадмирал Кирил Михайлов.

България прие от Белгия първия от новопридобитите кораби за противоминна борба

Миноносецът „Бриз“ е първият кораб, приет от България по силата на Меморандума за разбирателство между България, Белгия и Нидерландия относно придобиването на седем кораба за противоминна борба.

На 30 октомври т.г. във Военноморската база в Зеебрюге, Кралство Белгия, се състоя церемонията по тържественото вдигане на българския военноморски флаг на кораба.