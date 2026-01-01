Яйцата са сред най-питателните храни, които можем да включим в ежедневното си меню.

Те са богати на висококачествени протеини, витамини, минерали и антиоксиданти, които подпомагат редица важни процеси в човешкия организъм.

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Независимо дали са варени, поширани или приготвени на омлет, яйцата са ценен съюзник в поддържането на добро здраве.

Ето кои са основните ползи за здравето от консумацията на яйца:

Подпомагат мозъчната дейност и паметта

Яйцата са богат източник на холин - важно хранително вещество, което участва в нормалното функциониране на мозъка и нервната система и има значение за паметта и ученето.

Укрепват мускулите

Благодарение на високото съдържание на протеини и незаменими аминокиселини яйцата подпомагат изграждането, възстановяването и поддържането на мускулната маса.

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Грижат се за здравето на очите

Яйчният жълтък съдържа лутеин и зеаксантин - антиоксиданти, които подпомагат здравето на ретината и защитават очите от оксидативния стрес.

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Подпомагат имунната система

Съдържащите се в яйцата витамини А, D и B12, както и минералът селен, допринасят за нормалното функциониране на имунната система.

Помагат за контролиране на теглото

Едно яйце съдържа приблизително 70-80 калории и около 6 грама протеин. Консумацията на яйца може да осигури по-продължително усещане за ситост и да помогне за ограничаване на преяждането.

Поддържат здравето на костите и зъбите

Яйцата са сред малкото естествени хранителни източници на витамин D, който играе важна роля за усвояването на калция и поддържането на здрави кости и зъби.

Допринасят за здравето на кожата и косата

Съдържащите се в тях протеини, биотин, витамини и минерали подпомагат нормалното състояние на кожата и косата.

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Подпомагат енергийния метаболизъм

Яйцата съдържат витамини от група В, които участват в преобразуването на хранителните вещества в енергия и допринасят за нормалното функциониране на организма.

Колко яйца е полезно да консумираме?

За повечето здрави хора консумацията на едно яйце дневно може да бъде част от пълноценното и балансирано хранене. Хората с повишен холестерол или сърдечносъдови заболявания е добре да съобразят количеството с индивидуалното си здравословно състояние.

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За предпочитане е яйцата да се консумират варени, поширани или приготвени с минимално количество мазнина, в комбинация с пресни зеленчуци и пълнозърнести храни.

Малки по размер, но изключително богати на хранителни вещества, яйцата са достъпен и вкусен начин да осигурим на организма ценни вещества за неговото нормално функциониране.