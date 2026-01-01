Правителства, съдилища, регулаторни органи и други институции обмислят ограничения или преразглеждат правилата за използването на умни очила заради опасения, че устройствата, популяризирани от моделите „Рей-Бан” (Ray-Ban) на „Мета” (Meta), могат да бъдат използвани за снимане, видеозаснемане или аудиозапис без знанието на хората, пише Ройтерс.

Австралия

Федералното правителство заяви през септември, че обмисля да забрани използването на умни очила с камери на работните места в държавната администрация заради опасения, свързани с неприкосновеността на личния живот и сигурността.

Министърът на публичната служба Кейти Галахър поиска от Австралийската комисия за публичната служба становище дали използването им трябва да бъде забранено и какви изключения може да са необходими.

Великобритания

Съдилищата в Англия и Уелс забраниха използването на умни очила на „Мета” заради ограниченията върху заснемането на изображения и видеоклипове в съдебните зали.

Британските киносалони също въвеждат политики за забрана или ограничаване на умните очила с камери, съобщи през август Британската асоциация на кината.

Европейски съюз

Умните очила привлякоха вниманието на европейските органи за защита на личните данни и на някои законодатели. Европейският комитет по защита на данните е възложил изготвянето на доклад за тяхната „социална приемливост“.

Евродепутатът Вероника Цифрова Острхоновa също призова Европейската комисия, която досега не е предлагала законодателство, насочено конкретно към умните очила, да обмисли възможни действия.

Франция

Парижката прокуратура съобщи на 18 септември, че е започнала наказателно разследване след сигнали за сексуален тормоз, свързани с тенденция в социалните мрежи за използване на умни очила за заснемане на жени по улиците без тяхното съгласие и публикуване на видеоклиповете онлайн.

Германия

На 12 август германска организация за защита на цифровите права подаде наказателна жалба срещу „Мета” и други компании, участващи в продажбата на умни очила с изкуствен интелект в страната. Според организацията устройствата нарушават законите за защита на личните данни и позволяват тайно записване.

Нидерландия

На 26 ноември нидерландска организация за защита на потребителите и цифровите права поиска от съда да спре продажбите на умните очила на „Мета” в страната, като изрази опасения относно съответствието на продукта с европейските закони за защита на личните данни.

По-рано нидерландският надзорен орган за защита на личните данни препоръча на потребителите да не купуват умни очила, като заяви, че те представляват риск както за ползвателите, така и за хората около тях. Препоръката последва проучване на шест вида устройства, предлагани на нидерландския пазар.

Норвегия

Правителството заяви, че планира да предложи временна забрана за използването на очила с изкуствен интелект на места, където редовно се събират хора, като паркове, плажове, музеи, търговски центрове и обществени събития.

През август столицата на Норвегия Осло забрани умните очила в училищата.

Южна Корея

Южна Корея затегна проверките на учениците от гимназиалните класове, които се явяват на националния приемен изпит за университети, след като ученик използва скрита миниатюрна камера и изкуствен интелект, за да мами на изпита за националната квалификация на данъчните счетоводители.

В деня на изпита, проведен на 19 ноември, очилата на учениците бяха проверявани, за да се установи дали не са умни очила.

САЩ

Единната съдебна система на щата Ню Йорк забрани умните очила във всички свои съдебни сгради, считано от 20 юли. Правилото обхваща очила с диоптри и без диоптри, както и покривала за глава, съдържащи камери, микрофони, компютри или други технологии, способни да записват видео или аудио.

Посетителите, които носят такива устройства, трябва да ги предадат на служители на съда за съхранение, преди да влязат в сградата.