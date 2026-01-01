В южния турски град Адана предстои да бъде изграден нов гастрономически център, който ще популяризира местната кулинарна традиция и ще подготвя готвачи за приготвянето на повече от 270 традиционни ястия, съобщава „Хюриет дейли нюз“.

Проектът, официално наречен „Историческа гастрономическа къща на Адана“ (Tarihi Adana Gastronomi Evi) е продължение на инициатива за проучване и съхраняване на местното кулинарно наследство, започнала през 2021 г. с финансиране от Европейския съюз.

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В инициативата участват Федерацията „Адана Торослар“, Университетът „Чукурова“ и италианският клуб „Уигуам“, като до момента чрез теренни проучвания в селските райони около Адана изследователите са събрали и публикували в книга рецепти за 271 традиционни ястия, голяма част от които застрашени от изчезване.

Сред събраните рецепти са такива за „Ешкия кебап“ (букв. „разбойнически/хайдушки кебап“) – ястие, приготвяно от цели парчета или цяло животно (най-често агне или яре), печено на открит огън; сарми с месо и слез; супа „камхи“ с жито и месо; салата от репички с тахан, както и т.нар. „оваламач“ – ястие, приготвяно от стрита юфка, сирене и пресни зеленчуци.

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Новият център е замислен като средище, което ще се съхранява традиционните рецепти, ще обучава готвачи и ще насърчава използването на местни продукти. Предвижда се сътрудничество със земеделски производители от селските райони, които да доставят директно продукцията си, така че тя да достига до потребителите на по-достъпни цени.

Председателят на Федерацията „Адана Торослар“ Дженап Ерьол заяви, че подготовката по проекта е приключила и в момента се очаква единствено да бъде осигурен терен. Целта е гастрономическата къща да отвори врати през 2027 г.

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Един от ръководителите на проекта – преподавателят от Университета „Чукурова“ проф. д-р Саит Сай – отбеляза, че кулинарната традиция на Адана не се изчерпва с известния „Адана кебап“ и напитката шалгам. По думите му целта е по-широкото кулинарно наследство на града да бъде предадено на следващите поколения и да се развие гастрономическият туризъм.