Решаващ сблъсък за спасение очаква двамата обитатели на Вишката - Красимир и Виктория, тази вечер от 20:00 ч. по NOVA. Вчера последната оцеляла от Блатото получи втори шанс да продължи играта си, а днес ще има възможност да се класира за индивидуалната фаза на екстремната надпревара.

След като издържа на седмици лишения и изпрати у дома актьора Йордан и студентката Йоанна, бизнесменът Красимир ще направи всичко възможно да осуети плановете за победа и на новодошлата Виктория.

Кой от тях ще продължи към финалите и чия история в Дивия север ще завърши, гледайте в следващия епизод на “Игри на волята” тази вечер от 20:00 ч. по NOVA.

Всичко за "Игри на волята" може да откриете в сайта и официалните профили на предаването във Facebook, Instagram и TikTok. Гледайте подкаста “След игрите” в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.