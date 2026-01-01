Служители на Министерството на вътрешните работи (МВР) протестираха в градинката пред църквата „Свети Седмочисленици“ в София под надслов „Оттук нататък за нас е въпрос на чест!“. Организатори са Синдикалната федерация на служителите в МВР (СФСМВР) и Синдикалната секция на служителите в затворите в България (ССЗБ), с подкрепата на Националния синдикат на пожарникарите и спасителите (НСПС) „Огнеборец“, протестът е съгласуван със Столичната община.

В 13:00 ч. протестиращите тръгнаха на шествие към Министерството на правосъдието и Министерството на финансите. Протестът символично завърши пред Народното събрание, за да покажат участниците, че отговорността за състоянието на системата е на хората, които вземат решенията. За кратко протестиращите блокираха движението по бул. „Дондуков“ и бул. „Цар Освободител“.

„Излизаме за честта си и отричаме да бъдем сочени като проблем за държавния бюджет и въобще за държавния фиск“, каза председателят на Управителния съвет (УС) на СФСМВР Илия Кузманов. „Отричаме да бъдем и обиждани за политики, които се провеждат от политическите ръководства, и отричаме да не сме граждани на тази държава, защото ние сме част от обществото. Тук заявяваме, че отиваме на директен разговор с гражданите и не искаме политиците да бъдат посредници, защото ние принадлежим към гражданите“, добави той.

Кузманов посочи, че на протеста са присъствали служители от Малко Търново, Бургас, Варна, Силистра, Разград, Русе, Видин, София, Петрич и други населени места в страната.

„Конкретни искания вече нямаме и се обръщаме към гражданите. Не желаем посредничество на политиците в диалога ни с тях, тъй като тези хора не желаят да разберат при какви условия сме поставени“, заяви Кузманов. По думите му работата на служителите се подценява, не са създадени необходимите условия и системата продължава да изостава технологично.

Той посочи, че реформата закъснява и че са категорични в необходимостта от структурен анализ, политически консенсус и отчетност на всеки етап. Кузманов каза, че увеличението от 5% трябва да бъде най-малкото, което стои на дневен ред, тъй като е необходимо на фона на 50% инфлация. „Увеличението на заплатите ни не беше награда, а наваксване на изоставането ни от 2008 г.“, заяви той.

„Дошли са колеги от арести, затвори, пробация и съдебна охрана. И всеки път заедно с вас излизаме за достойното“, каза Ясен Тодоров от УС на ССЗБ. Министерството не се отнася достойно към нас, нарушен е диалогът, добави той.

„Всички от сектор „Сигурност“ можем повече и очакваме диалог с министерствата, достойно отношение и възможност да постигнем целите, които сме си поставяли неведнъж. Не говорим за 5% увеличение на заплатите, а за това, че всички страдаме от лошото отношение към служителите“, посочи Тодоров.

„Заедно сме, защото през последните години обществото се настройва срещу нас, а ние сме тези, които ежечасно, ежеминутно и ежесекундно служим на обществото“, каза президентът на НСПС „Огнеборец“ Венцислав Станков. Обществото има нужда от нас и не трябва да допускаме да бъде манипулирано и да ни сочат с пръст, че получаваме едва ли не най-високите заплати в държавата, защото това не е вярно, добави той.

„Не се чувстваме виновни за финансовото състояние на държавата. Чувстваме се обаче виновни, когато сутрин трябва да оставим финансови средства на семействата си и няма откъде да ги намерим“, заяви Станков.

Организаторите посочиха още, че осъждат проявите на омраза към органите на реда и не приемат обобщенията за нисък професионализъм. Според тях вината за всяко нарушение е индивидуална и трябва да бъде санкционирана по закон, но никой няма право да я превръща в колективно обвинение срещу хиляди служители, които всеки ден изпълняват дълга си.

По думите им се наблюдава пренасочване на общественото възмущение от хората, вземащи решения, към служителите, чийто дълг е да пазят живота, здравето и обществения ред. Според организаторите общественото пренебрежение е подкопало мотивацията им, която вече „не може да бъде компенсирана дори с високи възнаграждения“.