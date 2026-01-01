Зимата вече покри високите части на Рила. Снежна покривка е обхванала района на Белмекен, а заснежените иглолистни дървета и побелелите поляни създават типична зимна картина, видя DarikNews.

DarikNews

Кадри от района показват натрупалия сняг по земята и клоните на дърветата.

Белмекен е сред местата в България, където зимните условия се усещат особено ясно заради голямата надморска височина.

Снежната обстановка идва на фона на усложнена метеорологична прогноза. За област Пазарджик е обявен оранжев код за сняг и поледици, дъжд и силен вятър за 28 ноември. Oчакват се интензивни снеговалежи и понижение на температурите под нулата.

Прогнозите предвиждат снеговалежите да продължат и в неделя, когато температурите ще останат отрицателни.

За шест области в Северозападна и Централна Северна България вече е в сила червен код, най-високата степен за сняг и силен вятър. За всички останали области кодът е оранжев, за значителни валежи и силен вятър.

Червеният код е за областите Видин, Монтана, Враца, София-област, Ловеч и Габрово.

Оранжев код е обявен за София-град, Перник, Кюстендил, Благоевград, Пазарджик, Пловдив, Смолян, Кърджали, Хасково, Стара Загора, Сливен, Ямбол, Бургас, Плевен, Велико Търново, Русе, Разград, Силистра, Търговище, Шумен, Добрич и Варна.