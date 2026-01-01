Катастрофа между два автомобила затвори частично движението по пътя Русе – Разград. Инцидентът е станал в участъка между селата Осенец и Езерче, като движението се регулира от екипи на „Пътна полиция“ в една от трите ленти.

ОД МВР-Разград

По първоначални данни румънски автомобил, пътуващ към Варна, се е завъртял на пътя и се е ударил в насрещно движещ се джип , който пътувал към Русе.

ОД МВР-Разград

В джипа е бил 40-годишен мъж от Разград. В румънския автомобил са пътували трима души – мъж, жена и дете, като роднинските им връзки все още се изясняват.

ОД МВР-Разград

В болница са транспортирани водачът на румънския автомобил и детето, за да бъдат уточнени получените от тях наранявания.

Пробите на двамата шофьори за употреба на алкохол са отрицателни.

На мястото се извършва оглед. Осигурен е и преводач, който да съдейства при комуникацията с чуждестранните граждани.