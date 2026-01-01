Полицията в индийския щат Мадхия Прадеш е започнала разследване за издаден сертификат за медицинска сестра на името на „Магаре СРМС-МП“. Днес подалият сигнала Рави Пармар, който е и щатски заместник-председател на Националния студентски съюз на Индия, даде показания пред органите на реда, предаде индийската новинарска агенция ПТИ.

СРМС-МП означава Съвет за регистрация на медицински сестри – Мадхия Прадеш.

Агенция ПТИ коментира, че едно магаре може да не знае разликата между спринцовка и стетоскоп, но със сигурност не се е затруднило да получи онлайн сертификат за медицинска сестра.

Пармар се яви в полицейското управление заедно с Акшай Томар, председател на Националния студентски съюз на Индия за окръг Бхопал, след като получи призовка. Той предостави също документи и дигитални доказателства, свързани със случая.

За да изпита портала за онлайн регистрация на медицински сестри, Пармар е подал молба от името на „Магаре СРМС-МП“. Като име на бащата е написал „Татко Магаре“, а като име на майката „Мама Магаре“. Като каста е попълнил „Животно“.

„Всеки срещнат може да се сдобие с толкова важен документ, тъй като кандидатите не подлежат на проверка“, заяви Пармар, поставяйки под въпрос системата, на която е поверен подборът на кадри за ключовата професия в здравеопазването.

Порталът е приел молбата и таксата в размер на 2050 рупии и на 25 септември е издал цифров сертификат за регистриране на медицинска сестра. Документът, носещ номер на заявление RG26103957 и регистрационни номера AI-74561 и DII-73911, е валиден до 24 септември 2031 г.

Пармар заяви пред ПТИ, че е подал сигнал на полицията на 1 октомври, след като разкрива проблема със системата. Той заяви, че не е имал намерение да придобие фалшива регистрация, а просто да привлече вниманието на властите към вратичката.

Следовател Рахгвендра Сингх Сикарвар заяви пред ПТИ, че след като получава показанията на Пармар, полицията е уведомила СРМС-МП.

„Ще съберем доказателства и ще действаме съгласно закона“, заяви инспекторът.

Пармар заяви, че до момента нито един представител на съвета не се е явил пред полицията.

От Националния студентски съюз на Индия поискаха извършване на техническа експертиза на целия процес, както и проверка на ролите на длъжностните лица и служителите на съвета и на техническата агенция, която поддържа портала.