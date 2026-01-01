Жена на 53 години е с опасност за живота след пътен инцидент на пешеходна пътека във Велико Търново, съобщиха от Областната дирекция на МВР. Произшествието е станало тази вечер около 18:30 часа.

По първоначална информация лек автомобил е блъснал на пешеходна пътека майка и дъщеря на 53 и 17 години.

Майката е настанена за лечение във Великотърновската болница с опасност за живота. Дъщерята е прегледана и освободена за домашно лечение.

Водачът е изпробван за употреба на алкохол, пробата е отрицателна. Започнато е досъдебно производство.