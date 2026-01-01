Жена е пострадала, след като е била блъсната от автомобил в старозагорския квартал „Железник“. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в града.

Катастрофата е станала на 24 ноември около 17:18 ч. на ул. „Наум Шопов“, след кръстовището с ул. „Загорка“. По първоначална информация 45-годишен мъж, управлявал лек автомобил „Тойота“, не пропуснал пресичащата 49-годишна пешеходка и я блъснал.

64-годишен шофьор блъсна жена на пешеходна пътека в Стара Загора

Пострадалата е настанена в болница в Стара Загора, без опасност за живота. Шофьорът е тестван за употреба на алкохол, като пробата му е отрицателна.

Местопроизшествието е запазено и е посетено от екип на сектор „Пътна полиция“.

По случая е образувано досъдебно производство.