Президентът на Беларус Александър Лукашенко, който е близък съюзник на руския лидер Владимир Путин, предложи в интервю, публикувано във вторник, да отиде заедно с украинския президент Володимир Зеленски в Москва за преговори за прекратяване на войната в Украйна, предаде агенция Ройтерс.

Зеленски: В Москва отивам само с ракета (ВИДЕО)

Лукашенко, който позволи на Путин да използва територията на страната му за руската инвазия в Украйна през февруари 2022 г., заяви пред френското издание „Льо Поан“ (Le Point), че според него руските сили печелят на бойното поле.

Путин отдавна предлага Зеленски да отиде в Москва за преговори за разрешаване на конфликта. Президентът на Украйна отхвърля подобно предложение, като същевременно заявява, че е готов да се срещне с руския лидер на други, „по-неутрални“ места, напомня Ройтерс.

„Володя (Володимир) Зеленски и аз бихме могли просто да отидем, да летим до Москва. Двамата заедно. Като гарант за неговата сигурност бих могъл да седна до него и да отлетим за Москва“, заяви Лукашенко, цитиран от беларуската държавна информационна агенция БелТА.

В коментар на предположението, че Зеленски едва ли би се съгласил, Лукашенко каза: „Ако не се съгласи, нека продължава да воюва. Нека отиде на фронта с автомат и да се сражава. Войната продължава. Тя трябва да бъде спряна. А ние бихме могли да постигнем споразумение.“

Лукашенко заяви също, че руските сили напредват бавно, но печелят войната.

„Президентът Путин все още печели на фронта. Така стоят нещата“, отбеляза президентът на Беларус.

Руските военни твърдят, че техните сили напредват по протежение на фронтовата линия с дължина от 1200 км. Те настъпват в източната Донецка област, но фронтовата линия до голяма степен остава непроменена от месеци, отбелязва Ройтерс.

Зеленски осъжда ролята на Лукашенко в конфликта и през юни заплаши с украински ответни действия, ако беларуският лидер не премахне оборудване за проследяване, което според него помага на Русия да нанася удари.

Лукашенко, който отдавна е обвиняван от западните държави в нарушения на човешките права, след като дойде на власт през 1994 г., заяви, че възобновяването на преговорите между Русия и Украйна с участието на САЩ по-рано този месец е положително развитие.

Той приветства възможността европейски преговарящи да участват в следващите кръгове от разговорите, но заяви, че трите основни славянски държави - Русия, Украйна и Беларус, трябва да да намерят решение на проблемите в региона.

„Бихме постигнали споразумение по-бързо от вас (европейците) относно прекратяването на тази война, бъдещите договорености и така нататък“, каза Лукашенко. „И хората биха го приели“, изрази убеденост той.