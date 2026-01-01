Групата „Обнови Европа“ в Европейския парламент изрази сериозна загриженост във връзка с решението на Общинската избирателна комисия във Варна за предсрочно прекратяване на мандата на кмета Благомир Коцев. В официална позиция, разпространена от пресцентъра на „Продължаваме промяната“, европейската политическа група определя решението като повод за сериозни въпроси относно върховенството на правото, демократичната отчетност и пропорционалността.

Според „Обнови Европа“ особено притеснителен е фактът, че основанието за отстраняването на Коцев е свързано с отсъствието му от работа по време на престоя му в ареста – задържане, което впоследствие съдът е обявил за незаконно.

Председателят на групата Валери Айе заявява, че подобно решение изисква задълбочена проверка. Тя подчертава, че изборът на гражданите на Варна трябва да бъде зачетен, а правото на ефективна съдебна защита – гарантирано.

От „Обнови Европа“ призовават Европейската комисия да следи развитието на случая, да поиска обяснения от българските власти и да оцени последиците му за върховенството на правото в страната. Групата възнамерява да постави въпроса и пред европейския комисар по демокрацията, правосъдието и върховенството на правото Майкъл Макграт.

В позицията е цитиран и Никола Минчев, ръководител на българската делегация на „Продължаваме промяната“ в групата. Той свързва отстраняването на Коцев с по-широкия контекст на събитията в Черно море и поставя въпроса за действията на изборните органи спрямо избрания от варненци кмет.

„Дронове потапят кораби край Варна, а изборните органи са заети да броят дните отпуск на кмета – дни, които той прекара в задържане, обявено за незаконно“, заявява Минчев.

Припомняме, че на 23 ноември Общинската избирателна комисия във Варна гласува предсрочно прекратяване на пълномощията на Благомир Коцев и анулиране на удостоверението му за избран кмет. Решението беше прието с 20 гласа „за“ и 6 „против“.