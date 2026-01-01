Мъж от санданското село Дамяница е станал жертва на измама, при която загубил около 25 000 евро. Измамниците се представили за служители на банка, юристи и други лица и му обещали да получи голямо парично дарение.

Сигналът е подаден на 23 ноември в Районното управление в Сандански. По данни на потърпевшия измамата е извършена в периода от 19 януари до 23 ноември 2026 г.

Комуникацията се осъществявала чрез мобилно приложение. Под различни предлози мнимите служители убеждавали мъжа, че за да получи обещаното дарение, трябва да превежда пари по предоставени му банкови сметки.

Така той бил въведен в заблуждение и претърпял щета в размер на около 25 000 евро.

По случая е образувано досъдебно производство. Работата по установяване на извършителите продължава.