Комисията за противодействие на корупцията (КПК) обсъди с представители на италианската комисия „Антимафия и антикорупция“ и магистрати от Палермо възможностите за обмен на експертиза в борбата с корупцията.

В работната среща участваха председателят на комисията „Антимафия и антикорупция“ към Регионалното събрание на Сицилия Антонело Краколичи, председателят на Комисията по европейските въпроси Луиджи Сунсери, заместник-главният прокурор на Палермо Карло Марцела, прокурорът Джовани Анточи и почетният консул на Италия в Пловдив Джузепе Де Франческо.

От италианска страна бяха споделени практики от работата по разкриването на корупционни схеми и осигуряването на прозрачност при управлението на публични средства. Българските представители запознаха гостите със структурата, правомощията и приоритетите на новосформираната независима антикорупционна комисия.

Комисия за противодействие на корупцията

Обсъдени са и общите предизвикателства пред двете държави, включително противодействието на трансгранични корупционни практики. Според участниците прекият институционален диалог и обменът на експертиза могат да допринесат за по-ефективна работа в тази област.

Срещата е продължение на установеното партньорство след посещение в Палермо на членовете на КПК Мариана Шотева и Милен Шопов. Двете страни са заявили готовност за разширяване на сътрудничеството и за бъдещи съвместни инициативи.