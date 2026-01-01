Управителят на Българската народна банка (БНБ) Димитър Радев получи специалната награда AmChampion на Американската търговска камара в България (АТК) за изключителния си принос към подготовката на страната за въвеждането на еврото и присъединяването ѝ към еврозоната.

Отличието беше връчено на 24 ноември 2026 г. по време на традиционната Благотворителна вечеря на Камарата по случай Деня на благодарността. Събитието се проведе в Sofia Event Center и събра представители на бизнеса и институциите.

От АТК подчертаха ключовата роля на Димитър Радев в процеса по подготовката на България за приемането на единната европейска валута. Главният изпълнителен директор на Камарата Иван Михайлов отбеляза неговия професионализъм и последователност през годините на подготовка.

AmCham Bulgaria

„Присъединяването към еврозоната е успех за всички българи и ще продължим да оценяваме значението му и занапред. Димитър Радев има основна заслуга за този успех“, заяви Иван Михайлов преди президентът на АТК Томи Вер Елст да връчи наградата на управителя на БНБ.

При получаването на отличието Димитър Радев посвети признанието на всички, допринесли за осъществяването на тази историческа стъпка.

AmCham Bulgaria

„Приемам наградата от името на всички, които помогнаха на България да направи тази историческа стъпка. Присъединяването към еврозоната беше добре подготвено и напълно заслужено“, посочи той.

По думите му членството в еврозоната укрепва сигурността на страната и намалява уязвимостта ѝ към външни сътресения в условията на глобална несигурност и нарастващо напрежение. Радев благодари на Американската търговска камара и нейните членове за партньорството и приноса им към развитието на международните делови отношения на България.