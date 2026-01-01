Иран съобщи днес за нови експлозии на петролни танкери в Ормузкия проток, където напрежението остава високо близо девет месеца след началото на войната на САЩ и Израел срещу Иран, предаде ДПА.

Два плавателни съда са се натъкнали на морски мини в протока рано тази сутрин, заяви в изявление Корпусът на гвардейците на Ислямската революция.

Първоначално информацията не можеше да бъде потвърдена от независими източници.

Иранските военноморски сили предупредиха корабоплавателните компании да не използват "неразрешени" маршрути през протока и да не изключват системите си за проследяване на местоположението.

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Ормузкият проток, който свързва Персийския залив с Индийския океан, се превърна в основен спорен въпрос между Вашингтон и Техеран.

В отговор на започналите на 28 февруари атаки, предвождани от САЩ, Иран на практика блокира корабоплаването през протока, който е ключов воден път за международната търговия с петрол и природен газ. Това доведе до рязко покачване на цените на енергоносителите в световен мащаб.

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САЩ се опитват да възстановят корабоплаването по жизненоважния маршрут, като осигуряват ескорт на граждански плавателни съдове.

Преговорите между Вашингтон и Техеран за прекратяване на конфликта са в задънена улица от месеци.