Прокуратурата привлече към наказателна отговорност 39-годишен мъж за държане на порнографски материали с непълнолетни в София, съобщиха от обвинението.

В периода от 5 януари до 23 ноемри, обвиняемият е държал порнографски материал, за създаването на който е използвано лице, ненавършило 18 години, или лице, което изглежда като такова.

13 GB материали със сексуална злоупотреба с деца: Мъж, заснемал малолетни на обществени места

Той е обвинен и за това, че държал наркотични вещества - 2,60 гр. канабис и 3,37 гр. амфетамин без надлежно разрешително.

МВР

Мъжът е осъждан в миналото, но е реабилитиран. Задържан е за 72 часа, като предстои да му бъде поискан постоянен арест.