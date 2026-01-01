Служители на дирекция „Киберпрестъпност“ на ГДБОП арестуваха 57-годишен мъж за създаване и разпространение порнографски материали, за които са използвани малки деца. Това съобщиха от полицията.

Спецоперацията на киберполицаите е проведена в София на 19 октомври 2026 г.

МВР

При първоначален преглед на иззетите устройства – компютър, таблет и мобилен телефон - са установени множество файлове, включително създавани от задържаното лице. В устройствата се съдържат кадри и с непристойно поведение на обществени места (градски транспорт, паркове, градини и плажни ивици), като на част от видеозаписите и снимките пряко присъстват и малолетни от двата пола.

На компютъра на задържания е установен архив от 13 GB файлове със сексуална злоупотреба с деца.

Проведените действия са под надзора Софийска Районна прокуратура.