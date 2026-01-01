ГДБОП задържа мъж за разпространение на порнографски материали, за създаването на които са използвани малолетни и непълнолетни деца - престъпление от Наказателния кодекс.

Специализираната операция е проведена от антимафиотите на територията на област Габрово на 11 юни 2026 г.

Полицейските действия са предприети в рамките на провеждаща се международна операция Mariposa на фондация Child Rescue Coalition. Действията по разследването са извършени под надзора на Териториално отделение - Трявна към Районна прокуратура - Габрово.

Операция на ГДБОП: Арестуваха мъж, разпространявал порнографски материали с малолетни (ВИДЕО)

При претърсване и изземване в жилището на задържания е установена и иззета компютърна конфигурация с около 77 GB файлове с порнографско съдържание, за които има данни, че са свързани с лица под 18-годишна възраст или такива, които изглеждат като непълнолетни.

Разследването продължава с оглед установяване на цялостната престъпна дейност.