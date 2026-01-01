Двама полицейски служители в Гърция бяха признати за виновни от съд в Атина по дело за групово изнасилване на 19-годишна жена, свързано с полицейския участък в района Омония в центъра на гръцката столица. Трети е обвинен в съучастие.
Решението на Смесения наказателен съд в Атина е взето с мнозинство, въпреки че прокуратурата е предложила двамата обвиняеми да бъдат оправдани.
Ένοχοι κρίθηκαν από το δικαστήριο οι δύο αστυνομικοί για την υπόθεση βιασμού της 19χρονης στο ΑΤ Ομονοίας https://t.co/Tj6opYv464— NewsOk (@newsOkgr) July 10, 2026
Единият от полицаите е признат единодушно за виновен и по обвинение за незаконно обработване на лични данни. Според обвинението той е записал случилото се с камера, прикрепена към чантата, която е носел.
Третият полицейски служител, обвинен в съучастие, е оправдан с решение, взето с мнозинство от съдебния състав.
Ένοχοι οι δύο αστυνομικοί για τον βιασμό της 19χρονης https://t.co/SVjnFcGbi4— Trakya'nın Sesi (@trakyaninsesi) July 10, 2026
След обявяването на присъдата съдът е прекъснал заседанието.
Съдът ще се произнесе допълнително за евентуални смекчаващи вината обстоятелства и размера на наказанията за двамата осъдени.