Двама полицейски служители в Гърция бяха признати за виновни от съд в Атина по дело за групово изнасилване на 19-годишна жена, свързано с полицейския участък в района Омония в центъра на гръцката столица. Трети е обвинен в съучастие.

Решението на Смесения наказателен съд в Атина е взето с мнозинство, въпреки че прокуратурата е предложила двамата обвиняеми да бъдат оправдани.

Единият от полицаите е признат единодушно за виновен и по обвинение за незаконно обработване на лични данни. Според обвинението той е записал случилото се с камера, прикрепена към чантата, която е носел.

Третият полицейски служител, обвинен в съучастие, е оправдан с решение, взето с мнозинство от съдебния състав.

След обявяването на присъдата съдът е прекъснал заседанието.

Съдът ще се произнесе допълнително за евентуални смекчаващи вината обстоятелства и размера на наказанията за двамата осъдени.