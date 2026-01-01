На пръв поглед изглежда като обикновена снимка на група младежи - смесица от обръснати глави, боядисани в ярки цветове коси, разкъсани чорапогащи, масивни кубинки и алтернативно облекло. Усмихнати лица, леко провокативни пози и позиране с вдигнат палец пред обектива, пише Vesti.bg.

Психолози с тревожни предупреждения след убийството в Пловдив: Радикални групи учат младежи на садизъм

В дигиталния ъндърграунд обаче този специфичен визуален стил не е просто знак за тийнейджърско одобрение. Той е парола за принадлежност към опасна субкултура, която превръща уличното правосъдие в медиен продукт, а омразата - в моден тренд.

Пътят на този знак започва от неонацистките среди в Русия преди повече от десетилетие, за да се материализира в една от най-жестоките прояви на младежка агресия у нас - убийството на 37-годишния Георги Кузев на Младежкия хълм в Пловдив.

Човекът зад знака: Как руският „Тесак“ създаде индустрия от улично правосъдие

Корените на тази интернет мода водят към руския неонацист Максим Марцинкевич („Тесак“). Според собствените му разкази той възприема расистки възгледи през 1999 г. след атентатите срещу жилищни сгради в Москва, когато напуска дома си с нож в търсене на мигранти. В началото на века той създава неонацистката групировка „Формат 18“ (числото 18 е класически шифър за първата и осмата буква от латинската азбука – A.H., или Адолф Хитлер).

Организацията придобива популярност чрез уебсайта си format18.org, където публикува видеа на нападения над мигранти под саундтрак от съветски филми, демонстрации на оръжия и експлозиви, както и лика на Хитлер. През 2005 г. Марцинкевич провокира обществото, прекъсвайки минута мълчание в памет на жертвите от Беслан с обидни цинизми.

През 2007 г. той получава първата си присъда за екстремизъм по чл. 282 от Наказателния кодекс на РФ, след като вика „Зиг Хайл!“ по време на дебати в московското кафене „Билингуа“ - сигнал за което подава модераторът на събитието Алексей Навални.

Раждането на „Оккупай-Педофиляй“ и произходът на символа

През октомври 2011 г., вдъхновен от телевизионно предаване за граждани, заловили учител с непълнолетно момче, Марцинкевич развива идеята за използване на „стръв“ - фалшиви профили в социалните мрежи. Така възниква движението „Оккупай-Педофиляй“.

Жертвите биват примамвани на срещи, заобикаляни от групи младежи, унижавани пред камера и принуждавани да правят самопризнания. Първият заловен се казва Едуард, поради което в средите на движението всички последващи мишени започват да бъдат наричани „Едуардовци“.

По това време се ражда и основният визуален символ на движението - леко свитият вдигнат палец на дясната ръка. Жестът възниква случайно поради прекъснато сухожилие на пръста на Марцинкевич, но бързо се превръща в негова запазена марка и символ на подкрепа за извънсъдебното правораздаване.

Франчайзът „Реструкт“, монетизацията и политическият натиск

Впоследствие Марцинкевич доразвива структурата в движението „Реструкт“, функциониращо на принципа на франчайз. Създават се разклонения като „Окупирай наркофилията“, „Окупирай алкохолизма“ и „Окупирай изгонване“ (насочено срещу мигранти).

Движението развива мащабна финансова дейност:

Продажба на билети: В регионалните клонове се продават билети за участие в „сафарита“ на цени между 300 и 1000 рубли.

Финансови пирамиди и реклама: Във видеата се рекламират хранителни добавки, спортни стоки и финансовата пирамида Tesakmoney.

Семинари и мърчандайзинг: Марцинкевич провежда платени лекции, продава авторски книги и училищни тетрадки със символиката на „Реструкт“.

Повратният момент настъпва през лятото на 2013 г., когато активистите заснемат Андрей Каминов - заместник-началник на службата за съдебни изпълнители в Московска област. Заснетият висш служител е уволнен и осъден, но акцията предизвиква засилен натиск от страна на силовите структури спрямо самия Марцинкевич.

Присъди, нови обвинения за убийства и смърт в ареста

През есента на 2013 г. Марцинкевич публикува серия от екстремистки клипове с расистки призиви и рецензии на филми („Сталинград“, „Околофутбола“), за които Кунцевският съд в Москва го арестува задочно. Той бяга през Украйна за Куба, но през януари 2014 г. е задържан и екстрадиран в Русия.

Следват поредица от процеси, при които Марцинкевич получава тежки присъди за екстремизъм, грабеж и хулиганство, достигащи до 10 години затвор със строг режим през 2017 г. В затвора той декларира, че е променил възгледите си към либертарианство.

През 2020 г. срещу него са повдигнати нови разкрития за участие в неразкрити двойни убийства и екзекуции на етническа основа от периода 2003–2007 г., по които според разследващите той е направил писмени самопризнания. На 16 септември 2020 г., докато е конвоиран към Москва за следствени действия именно по делата за убийства, 36-годишният Марцинкевич е намерен мъртъв в килията си в СИЗО-3 в Челябинск. Властите обявяват случая за самоубийство, въпреки откритите предсмъртни бележки и съмненията на близките му.

Заразата в мрежата: TikTok, алгоритми и кървав саундтрак

След смъртта на „Тесак“ моделът му не изчезва, а се трансформира. Чрез социални мрежи като Telegram, TikTok и Instagram идеологията започва да се разпространява автономно сред подрастващите по целия свят.

Мрежата бързо ражда и своя съпътстваща субкултура. Песни като "Kill Your Local Pedophile" на американската метъл група Misanthropik Torment се превръщат в саундтрак за кратки видеа, показващи агресия и насилие. Основният инструмент за привличане на тийнейджъри е фасадният морал - насилието се опакова като „обществено полезна дейност“ в защита на децата. Под тази благовидна опаковка обаче младежите бързо биват въвличани в радикални неонацистки среди, без често дори да осъзнават пълния контекст на символите, които използват.

Ален Симеонов и „сафаритата“

У нас моделът се появява през 2021 г., когато Ален Симеонов се самопровъзгласява за „ловец на педофили“ и застава начело на група за подобни акции. Симеонов започва инициативата си още като ученик и организира засади (т.нар. „сафарита“) чрез фалшиви профили на подрастващи в мрежата, като самият той води комуникацията със заподозрените от личния си телефон.

Под мотото „Педофилските животи нямат значение“ (препратка към движението Black Lives Matter), акциите на групата се превръщат в публично видеошоу: заловените биват заснемани, публично унижавани и принуждавани да дават „признания“.

В свое гостуване в „Телеграфно подкастът“ от февруари 2026 г. Симеонов заявява, че заловените от екипа му лица надхвърлят 200 души в цялата страна (от които 64 в София), и твърди, че е разкрил повече подобни казуси от МВР. Той определя метода си като „любител на учтивия натиск“ и посочва, че дейността му е фокусирана върху борбата с т.нар. случаи на груминг – процес, при който възрастни лица търсят уязвими деца или тинейджъри с цел постепенно сближаване и последващи блудствени действия.

Според представените от него данни, сред засечените от групата му има общински съветник и бизнесмени, а през март 2022 г. СДВР провежда спецакция въз основа на негови сигнали, задържайки 21 души. Симеонов описва профила на заловените като хора без видими външни разлики от средностатистическия човек — с престижни професии, семейства и деца. В подкаста той коментира и бавната реакция на институциите, като отбелязва, че първата ефективна присъда по негов заловен случай идва едва след четири години и половина (при 64-тия заловен).

По-късно Симеонов издава и книга, озаглавена „Училище за ловци на педофили“ („Пътеводител на любителите на учтивия натиск“). Идеологическата връзка с метода на Марцинкевич проличава най-ясно от корицата ѝ - там Симеонов позира със същия характерно вдигнат палец, използван от руския неонацист.

Палецът на „Тесак“ у нас

В България моделът на т.нар. „ловци на педофили“ се преписва огледално през последните години. В социалните мрежи започват да се появяват локални групи, ползващи абсолютно същите похвати за примамване и заснемане на жертви. Символиката на Марцинкевич – включително въпросният жест с ръката – трайно навлиза в тази среда, появявайки се по корици на книги и профили в социалните мрежи.

Трагичният резултат от тази дигитална радикализация кулминира през август 2026 година на Младежкия хълм в Пловдив. Там бе извършено убийство на 37-годишния Георги Кузев - търговец на картофи на местния пазар, описван като скромен човек, който живял сам и мечтал за семейство. За престъплението са обвинени петима непълнолетни.

Според представените пред Окръжния съд данни от съдия Петко Минев, задържаните са определили нападението си като първата тяхна „акция“ в качеството им на „ловци на педофили“.

Продължителност и физическо насилие: Насилието над Кузев е продължило повече от час. Мъжът е бил душен и бит с колани. Когато споделил пред младежите, че родителите му са починали, те се пошегували, че „си търси жена“, след което му нанесли ритници с кубинки и разбили устата му.

Мъчения: Нападателите са горели ухото на пострадалия със запалка, а раната на разбития му череп е използвана като пепелник. По време на побоя са пръскали раните му с дезодорант с думите, че го „дезинфектират“.

Унищожаване на лични вещи: Личният телефон на Кузев е бил разбит с чук.

Символика и заснемане: Извършителите са направили опит да нарисуват свастика с кръв върху ръката на мъжа. На една от снимките младежите правят нацистки жест с вдигнати ръце над пребития Кузев и държат знаме с бял орел на червен фон, което напомня на нацистката визуална символика (имперски орел / Reichsadler). Заснетият кадър е придружен от песента „Kill Your Local Pedophile“ на групата Misanthropik Torment, а на част от кадрите младежите позират и с характерния вдигнат палец.

Ограбване и действия след престъплението: Младежите са заграбили наличните пари на Кузев. На тръгване са се подиграли с преминаващо дете с аутизъм, след което са отишли да консумират дюнери, водка и енергийни напитки.

В съдебната зала стана ясно също, че в затворените си мрежи част от обвиняемите са комуникирали в група под името „Куклукс клан 2013 Пловдив“.

Исторически прецедент: Убийството в Южния парк през 1996 г.

Случаят от Пловдив повтаря схема на нападение, регистрирана у нас за първи път през пролетта на 1996 г. в София. Тогава в района на Южния парк група непълнолетни младежи на възраст между 14 и 16 години, самоопределящи се като скинари, нападнаха и пребиха до смърт бездомна жена.

Фактите около двата казуса очертават идентичен механизъм на извършване. И в двата случая нападателите нямат предходен конфликт с жертвите си и избират за мишена възможно най-уязвимия и социално изолиран човек, за когото предполагат, че няма кой да се застъпи. Извършителите са непълнолетни без предходни тежки присъди, а водещ фактор при действията им е натискът на групата и търсенето на принадлежност чрез насилие.

Основната разлика се състои в средата на организиране. Докато през 90-те години идеологическото влияние и планирането на атаките се разпространяваха във физическа среда — по градинки и субкултурни сборища, през 2026 г. комуникацията и координацията между младежите са изцяло пренесени в затворени онлайн групи и социални мрежи.