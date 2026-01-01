В забързаното ежедневие често забравяме, че лекарите, които се грижат за нашето здраве, също са хора със своите навици, семейства и кухни. Какво избират да сложат на собствената си маса онези, които най-добре познават тайните на сърцето? Четирима кардиолози споделиха пред Verywell Health кои са храните, на които разчитат, за да поддържат здравословно кръвно налягане – избор, който е колкото професионален, толкова и дълбоко личен.

За кардиолога Джефри Ландър отговорът често се крие в сьомгата. Той обяснява, че тази риба е изключително богата на омега-3 мастни киселини, които са верен съюзник на сърдечно-съдовата система и могат да допринесат за умерено понижаване на кръвното налягане. Освен това, сьомгата е източник на висококачествен протеин, витамин D и витамини от група В – един цялостен пакет от ползи за организма.

Колегата му, кардиологът Джоузеф Диабс, намира своя съюзник в крехките листа на руколата. Нейното основно предимство, според него, е високото съдържание на нитрати. „Тялото ни превръща тези хранителни нитрати в азотен оксид, който помага на кръвоносните съдове да се отпуснат и разширят. Това подобрява кръвния поток и поддържа кръвното налягане в здравословни граници“, споделя той. Диабс цени руколата и заради естествено пикантния ѝ вкус, който не изисква много сол или тежки дресинги. Неговата любима салата е комбинация от рукола, печено цвекло, малко козе сирене, зехтин и балсамов оцет. Като алтернатива той препоръчва спанака, който обича да яде както суров, така и леко сотиран с чесън.

Друг земен дар, който намира място в менюто на специалистите, е цвеклото. Кардиологът д-р Смадар Корт обяснява, че то също съдържа нитрати, фибри, калий и антиоксиданти – все елементи, които подкрепят здравето на съдовете. „Обикновено спазвам средиземноморска диета, така че го нарязвам на салата с листни зеленчуци, малко козе сирене и зехтин. Понякога го пека и го ям като гарнитура“, разказва тя. Д-р Корт предлага и други варианти, като салата от цвекло с орехи и магданоз или просто изпечено на фурна като гарнитура към риба.

Д-р Кристофър Лий, също кардиолог, залага на къдравото зеле, известно като кейл. Подобно на руколата и цвеклото, то е богато на нитрати, които отпускат кръвоносните съдове. Освен това е отличен източник на фибри, полезни за храносмилането. За д-р Лий ключът е в простотата: „Обичам да нарязвам пресен кейл и да го добавям към салати, обикновено само с малко сол. Това е прост и лесен начин да включа богат на хранителни вещества зеленчук в ежедневната си диета“. Неговият подход ни напомня, че грижата за сърцето не изисква сложни рецепти, а осъзнати и постоянни малки стъпки.