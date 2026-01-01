Последното за тази година издание на „Голямата маса“ очаква столичани и гости на града до 22:00 ч. тази вечер на ул. „Велико Търново“ в район „Оборище“.

Масата, дълга 120 метра и отрупана със сладки и солени изкушения, както и с разнообразни напитки, събира близки, познати и непознати, приятели, съседи, хора от различни възрасти.

Всеки може да донесе домашно приготвена храна или да си купи от разположените в близост до масата щандове и да седне на масата за разговор в топлия септемврийски ден. От разположените тонколони звучи музика от различни жанрове.

БТА

БТА

На щандовете се предлагат баници, еклери, кекс, кифлички, баклави, напитки и др.

За децата е обособен кът за рисуване и различни работилници, където сами да направят разнообразни изделия.

Посланието на събитието днес е „Една маса. Много култури. Една общност.“

"Голямата маса" в София се организира за първи път през юли 2024 г.