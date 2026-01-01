Гръцката държава ще предоставя финансова помощ до 10 000 евро на семейства, които решат да се преместят в погранични райони на страната. Специална платформа за кандидатстване по програмата се очаква да заработи през октомври.

Мярката е част от по-мащабна инициатива на гръцките власти за насърчаване на заселването и демографското развитие на районите по границите, съобщава електронното издание на гръцкия вестник „Имерисия“.

Програмата вече се прилага в област Еврос, която граничи с България и Турция, а според министъра на социалната кохезия и семейството Домна Михаилиду предстои да бъде разширена и в други погранични райони.

Гръцкото село е в непосредствена близост до езерото Преспа / iStock photos/Getty images

„През октомври отваряме платформата и ще даваме до 10 000 евро за преместването на семейства в погранични райони“, заяви Михаилиду в интервю за телевизия „Антена“.

Сред потенциалните кандидати са не само семейства, които живеят в други части на Гърция, но и гръцки граждани, установили се в чужбина, които желаят да се върнат в страната.

Допълнителни стимули за семейства с деца

Програмата предвижда различни финансови стимули в зависимост от конкретния район. Показателен пример е остров Кастелоризо в Егейско море, разположен в непосредствена близост до турското крайбрежие.

Желаещите да се заселят там получават годишна финансова помощ от 5000 евро, а за всяко дете семейството получава допълнително по 1000 евро.

Освен финансовата подкрепа гръцките власти планират и инвестиции в местната инфраструктура. Предвижда се изграждането на детска градина и училище, както и въвеждането на допълнителни стимули за специалисти, от които районът има най-голяма нужда.

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Сред тях са лекарите, за които също се предвиждат финансови облекчения и други мерки за привличането им в пограничните населени места.

С програмата Гърция цели да насърчи заселването на семейства в райони, които са изправени пред демографски предизвикателства, като едновременно с това подобри достъпа до основни услуги и привлече необходимите специалисти.