Противоречивата Теодора от племето на Вулканите получи възможност да продължи участието си в екстремната надпревара “Игри на волята”, въпреки загубата си в битката за спасение. Водещите Павел Николов и Ивет Лалова-Колио предложиха на инфлуенсърката да се присъедини към изгнаниците на Блатото - възможност, която тя прие с увереност и желание за нови приключения.

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Вечерта в Дивия север започна със Съвета на осъдените за петимата номинирани. Там, с помощта на съдбата, спасение спечелиха борецът Емил и инструкторката по катерене Мария. Новото попълнение на Сините - Стиван се сдоби с право на смяна, с която изпрати съплеменничката си Антония на елиминации, отнемането на право на хранителни запаси се падна на състезателката по калистеника Жасмина, докато бизнесдамата Теодора изтегли закъснял старт за предстоящия елиминаицонен сблъсък.

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Битката между трите номинирани амазонки протече динамично. Жасмина пое първата позиция от самото начало и успя да триумфира, печелейки наградата от 100 златни гроша. Въпреки проблеми в средата на съревнованието нейната съотборничка Антония също успя да продължи участието си в борбата за голямата победа.

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Тази вечер от 20:00 ч. по NOVA на Арената на “Игри на волята” е време за LactoFlor: Битка на звездите. В следващия вълнуващ отборен двубой ще участват текущият шампион Мирослав Великов, топ стратегът д-р Катрин Пекин, любимецът на публиката Теодор Венков - Чикагото и олимпийската състезателка по фигурно пързаляне Александра Фейгин.