Племето на Вулканите завърши последно в сблъсъка за неприкосновеност в “Игри на волята”. Отборът на Канарите пък продължи впечатляващото си представяне на Арената след втора поредна победа в надпреварата. След като в понеделник извоюваха Резиденцията в битката за територия, Зелените отново се добраха до ценен успех.

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По време на съревнованието за спасение участниците се изправиха пред поредица от тежки предизвикателства и три логически задачи. Въпреки изоставането в средата на двубоя, Зелените съумяха да се доберат до успеха. След това Вулканите допуснаха грешка в един от елементите и позволиха на Ураганите да грабнат второто място.

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На последвалия племенен съвет на Вулканите номинирани бяха Теодора и Мария, а след равенство на гласовете между капитана Красимир и бившата гимнастичка Константинели, лидерът на отбора избра да изпрати себе си на битка за спасение.

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Приключенията в Дуранкулак продължават още тази вечер от 20:00 ч. по NOVA с екстремен футболен дуел за Сините и Зелените, както и нова битка между Обречените, след която не един, а двама воини ще станат част от голямата игра.

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