Войната с Иран е струвала на американската армия около 38 млрд. долара към 1 август 2026 г., съобщи във вторник Бюджетното управление на Конгреса на САЩ (CBO). Всеки допълнителен месец на конфликта увеличава тази сума с още милиарди долари.

Според доклад на CBO конфликтът, започнал след американските и израелските удари срещу Иран в края на февруари, е струвал на Министерството на отбраната приблизително 38 млрд. долара. В зависимост от интензивността на военните действия месечните разходи могат да достигнат между 2 и 3 млрд. долара, а при продължаване на конфликта да бъдат и по-високи. Разходите могат да нараснат допълнително при ескалация на насилието.

Сумата включва разходите за замяна на изразходваните боеприпаси и загубеното в бойни действия оборудване, както и увеличените разходи за гориво.

Анализът е изготвен по искане на Брендан Бойл, най-високопоставения демократ в Комисията по бюджета на Камарата на представителите, както и на други законодатели от Демократическата партия. През юли министърът на отбраната Пийт Хегсет оцени разходите за войната с Иран на 37,5 млрд. долара.

Основният икономически ефект от конфликта е свързан с инфлационния натиск, породен от нарушенията в доставките на петрол и природен газ. В отговор на войната Иран блокира Ормузкия проток - ключов морски път за транзита на енергоносители, което доведе до рязко покачване на цените.

CBO прогнозира, че инфлацията през първото тримесечие на следващата година ще бъде с 0,5 процентни пункта по-висока от предишните прогнози. Базовата инфлация, която не включва променливите цени на храните и енергията, вероятно ще бъде с 0,3 процентни пункта по-висока. Това от своя страна ще доведе и до повишаване на лихвените проценти по държавните ценни книжа.