Студенти и преподаватели от Националната академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“ (НАТФИЗ) отново излязоха на протестно шествие с искане за оставка на ректора проф. Мирослав Дачев и действия от страна на Министерството на образованието и науката (МОН) в отговор на продължаващия вече три месеца конфликт между протестиращите и ръководството на висшето училище.

Шествието премина по пътното платно на столичната ул. „Г. С. Раковски“ и продължи по бул. „Цар Освободител“, спирайки пред сградата на МОН, като временно блокира движението. Протестиращите носеха зелени панделки като символ на тяхната позиция.

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Пламен Желев, член на инициативния комитет на НАТФИЗ, обясни, че зелените панделки са свързани със зеления цвят на тениските с надпис „#ДлъжниСмеВи“, носени от преподавателите от Факултета за екранни изкуства, които са излезли в подкрепа на студентите. Това се е случило, след като през месец февруари председателят на Общото събрание на НАТФИЗ проф. Мира Каланова е отговорила на Желев с „Ние не сме ви длъжни“, когато били повдигнаати въпроси за възникналите проблеми.

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„Има слухове, че ние сме насъсквани от нашите преподаватели, което не е вярно. Ние действаме като студенти, които просто изявяват недоволство към управлението на академията в лицето на ректора“, каза още Желев.

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Деян Еничеров, член на инициативния комитет от НАТФИЗ, каза в изявление, че проф. Дачев не е присъствал на откриването на учебната година. „Днес сме тук първо с искане към министъра на образованието и към всички зам.-министри да се изпрати одитния доклад, направен през пролетта, в прокуратурата, защото там има нарушения, които не са за подценяване“, заяви Еничеров.

„Искаме също така Академията ни да бъде свободна и ние да можем си вършим учебните задължения, а не да се занимаваме с протести“, допълни той. Според неговите думи вчера членове на комитета и преподаватели в НАТФИЗ са били поканени на среща в МОН, на която проф. Дачев е отсъствал.

Студентите от НАТФИЗ отправиха искане за оставка на проф. Дачев, когато на 30 юли протестираха пред сградата на висшето училище в София под надслов #OstavkaGathering. Протестиращите искаха също публичност относно участието на Академията в европейския алианс FilmEU, включително причините за започналата процедура по отстраняване на академията, предприетите действия, финансовите последици и евентуалния риск за участието на НАТФИЗ по програма „Еразъм+".

На следващия ден по време на парламентарен контрол министърът на образованието проф. Георги Вълчев обясни, че няма официално решение или коментар на Управителния съвет за изключване на НАТФИЗ от алианса, а установените при проверки нередности не представляват заплаха за участието на академията в проекта.

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Протест на студенти от НАТФИЗ със същите искания имаше и на 13 юли. Тогава министърът на културата Евтим Милошев прие на среща протестиращи студенти и техния преподавател Нина Алтъпармакова. Ведомството няма административно влияние върху висшето учебно заведение, тъй като то е към Министерство на образованието и науката.

На 15 юли Министерството на образованието и науката (МОН) и Националното представителство на студентските съвети (НПСС) организираха среща за обсъждане на проблемите, довели до напрежението между ръководството на НАТФИЗ и студенти. Тогава проф. Мирослав Дачев се срещна с протестиращите.

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