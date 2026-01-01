Заболеваемостта сред децата до 6 години и учениците нараства. Това показват данните от Годишния доклад за състоянието на здравето на гражданите за 2025 г. Документът беше приет от Министерския съвет преди дни.

Доклад: Показателите за живот в добро здраве у нас вече достигат целите за 2030 г.

През учебната 2024/2025 г. от подлежащите общо 568 375 деца и ученици на възраст 0-19 г., с основен профилактичен преглед са обхванати 492 876 (86.72%).

Министерство на здравеопазването

Деца от 0 до 6 години

При децата от 0 до 6 години са регистрирани 116 184 заболявания през 2025 г.. На 1000 прегледани деца се падат 280,09 случая с отклонения в здравословното състояние. Това е увеличение спрямо 2024 г., когато показателят е бил 256,8 на 1000, и 2023 г. – 236,45 на 1000.

Най-чести са заболяванията на дихателната система

Водещо място сред заболяванията при децата до 6 години заемат болестите на дихателната система – 17,47 на 1000 прегледани деца.

Детското зрение: Кои сигнали не бива да пренебрегват родителите

Най-често са регистрирани случаи на хроничен тонзилит, астма, остър бронхит, както и вазомоторен и алергичен ринит.

iStock

На второ място са заболяванията на очите – 12,98 на 1000. Сред тях най-често се срещат нарушенията на рефракцията и акомодацията и разстройствата на зрението.

Следват разстройствата в психологичното развитие – 5,79 на 1000 деца. В тази група попадат нарушения в развитието на речта и езика, специфични нарушения в двигателната функция и психичното развитие, генерализирани разстройства в развитието и детски аутизъм.

Докладът отчита и случаи на анемии, свързани с храненето, като най-често става дума за желязонедоимъчна анемия. Тези състояния са особено чести през първата година от живота.

При децата от 0 до 6 години са регистрирани 380 случая на затлъстяване, или 0,92 на 1000. Честотата нараства с възрастта – от 0,13 на 1000 при най-малките до 1,29 на 1000.

Регистрирани са и 135 случая на гръбначни деформации, което представлява 0,32 на 1000 деца.

iStock

Вродените аномалии, деформации и хромозомни аберации са с обща честота 39,25 на 1000, като 3,13 на 1000 са случаите на вродени аномалии на сърцето.

Здравното състояние на учениците

Над 137 хил. заболявания са регистрирани сред учениците през учебната 2024/2025 г. Това са 228,23 случая на 1000 прегледани ученици. Данните показват ръст на заболеваемостта спрямо предходните години – 208,02 на 1000 през 2024 г. и 189,63 на 1000 през 2023 г.

Данните показват, че за поредна година сред най-често регистрираните здравни проблеми при учениците са зрителните аномалии, затлъстяването, заболяванията на дихателната система с алергичен компонент и гръбначните изкривявания.

iStock

Водещо място сред установените заболявания заемат болестите на окото. Регистрирани са 31 849 случая, или 53 на 1000 прегледани ученици. От тях 21 154 са случаите на нарушения на рефракцията и акомодацията, а 9818 – на разстройства на зрението.

На второ място е затлъстяването с 6261 регистрирани случая, или 10,4 на 1000 ученици.

Сред заболяванията на дихателната система най-често се среща бронхиалната астма – 6901 случая, или 11,48 на 1000. При 5983 от тях има преобладаващ алергичен компонент. Следват вазомоторният и алергичният ринит с 1324 случая и хроничният тонзилит с 1649 случая.

СОС гласува 64 хил. евро за програма срещу гръбначни изкривявания

Сред водещите заболявания остават и гръбначните изкривявания. Регистрирани са 4236 случая на заболявания на костно-мускулната система, или 7,05 на 1000 прегледани ученици.

Отчетени са и 3145 случая на разстройства в психологичното развитие, което представлява 5,23 на 1000 ученици. В тази група попадат разстройства на училищните умения, включително на четенето, правописа и аритметичните умения, генерализирани разстройства в развитието и детски аутизъм.

Тревожни данни: 25% от децата в начална училищна възраст в Европа страдат от наднормено тегло

Сред заболяванията с по-висока честота според възрастта са още болестите на щитовидната жлеза – 2,2 на 1000, анемиите, свързани с храненето – 1,9 на 1000, както и гастритът и дуоденитът – 1,8 на 1000.

Анализът на здравното състояние на децата и учениците е изготвен на базата на данни от Националната здравноинформационна система. В анализа е включена информация за обхвата с профилактични прегледи през 2025 г. на деца, които посещават детско заведение и учениците от 18 области, по данни на РЗИ.

В анализа се посочва необходимостта от мерки за профилактика, насърчаване на здравословното хранене и достатъчната физическа активност, както и контрол върху учебното натоварване и работата с видеодисплеи. Препоръчва се и прилагането на програми за ранно откриване на заболяванията и своевременна интервенция, както и подобряване на училищната среда.