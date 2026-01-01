Предстои Столичният общински съвет (СОС) да разгледа на заседанието си на 23 юли предложение за отпускане на 64 хил. евро за продължаването на програмата „Да пораснем изправени“, насочена към ранното откриване на гръбначни изкривявания и наднормено тегло при ученици. Това съобщиха от пресцентъра на СОС.

През учебната 2025/2026 г. по програмата са били обхванати 8608 ученици от 119 училища в София. Скрининговите прегледи са извършени от мултидисциплинарен екип от 119 специалисти и доброволци, включващ кинезитерапевти, рехабилитатори, ортопеди и студенти.

Данните от проведените прегледи показват, че 34% от изследваните ученици са с наднормено тегло, при средно 25% за Европа. При около осем процента е установена деформация на гръдния кош, 3,2% са с повишен риск от сколиоза, а едва 43% са с хармонична стойка.

Според информацията през следващата учебна година се предвижда разширяване на мрежата от обучени специалисти и използване на вече изградената дигитална база данни. От СОС посочват, че София може да бъде пример за изграждането на устойчив модел за профилактика на мускулно-скелетното здраве на учениците, тъй като в страната няма национална програма в тази област.

Председателят на групата на „Продължаваме промяната – Демократична България“ в СОС и един от вносителите на доклада Бойко Димитров е цитиран да казва, че резултатите показват необходимостта програмата да продължи. По думите му през следващата година организацията и мащабът ѝ ще бъдат подобрени, което ще допринесе за изграждането на трайни политики за превенция на наднорменото тегло и обездвижването при децата.

Друго предложение, което предстои да разгледа СОС на заседанието си, е за разширяване на зимния атракцион Ice Park Sofia в Княжеската градина. Проектното разширение предвижда ледената площ в парка да достигне 9000 кв. м, като ще бъдат обособени над 1 километър ледени алеи за свободно пързаляне.