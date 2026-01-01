Двете антидрон системи, за които съобщи военния министър в петък (14 август), вече са доставени, съобщиха от пресцентъра на Министерството на отбраната (МО) за БТА след запитване.

От МО добавиха, че предстои процес по тяхното усвояване и влизане в експлоатация.

Системите са закупени от американската компания AXON.

В най-скоро време се очаква да бъдат получени и други две антидрон системи, добавиха още от военното министерство.

През изминалата седмица министър Димитър Стоянов заяви, че страната ни има нужда от нови системи за откриване и унищожаване на летателни апарати, които трябва да бъдат закупени по най-бързия начин. Думите на министъра бяха, след като на 8 август дрон навлезе във въздушно ни пространство.

Усилено работим по инструмента „Мерки за сигурността на Европа“ (SAFE) за закупуване на такива системи, каза още министърът и допълни, че ще бъдат около 10 броя. Тези системи към момента имат радиус от три до пет километра, обясни той.

Един от проектите по SAFE е за придобиване именно на системи за откриване и противодействие на безпилотни летателни апарати.

В края на юли парламентът ратифицира Споразумението за заем по механизма SAFE. Всички проекти по инструмента SAFE трябва да бъдат изпълнени до 31 декември 2030 година.

Все още няма отговори на въпросите на Министерството на отбраната и на външното ни ведомство за падналия край Кардам дрон. "Беше редно досега да получим отговори и това навява редица въпроси", каза последно премиерът Румен Радев.

На 8 август дрон навлезе във въздушно ни пространство и се взриви на 100 м навътре в българската граница от посока Румъния.