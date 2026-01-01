Назалните ваксини срещу грип за деца и актуализираните ваксини срещу COVID-19 вече са в България и се разпределят за началото на имунизациите в понеделник, 5 октомври. Доставките на инжекционните ваксини срещу грип обаче ще се забавят поради производствени затруднения. Забавянето засяга количествата както за националните програми, така и за продажба в аптечната мрежа.

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Министерството на здравеопазването е уведомено за предстоящото забавяне на 29 септември 2026 г. Причините са свързани с промени в състава на грипните ваксини за Северното полукълбо за сезон 2026/2027, които са отложили началото на производството. Промените включват три нови ваксинални щама съгласно препоръките на Световната здравна организация (СЗО), като щамът на грипен вирус тип B е определен по-късно. Допълнителен фактор е повишеното търсене на грипни ваксини в световен мащаб. Затруднения с доставките се наблюдават и в редица други държави в ЕС, Северна Америка и Азия.

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Първите количества инжекционни ваксини срещу грип се очаква да пристигнат в страната в края на октомври и ще бъдат предоставени на изпълнителите по националните програми. Министерството ще информира своевременно за доставките и възможностите за имунизация.

За започващите на 5 октомври имунизации срещу грип при деца са доставени 75 000 дози назални ваксини. От тях 47 504 са осигурени по Националната програма за ваксинопрофилактика на сезонния грип при деца 2026-2030 г., а останалите са предназначени за аптеките. В момента се извършва разпределението им до лечебните заведения и аптечната мрежа.

За кампанията срещу COVID-19 са доставени 14 400 дози от актуализираната ваксина срещу варианта XFG, включително количества за деца от 6-месечна възраст. Имунизациите ще бъдат безплатни и ще се извършват в кабинети на регионалните здравни инспекции (РЗИ) и в лечебни заведения. Информация за местата за имунизация ще бъде публикувана на интернет страниците на РЗИ. Приоритет са хората с повишен риск от тежко протичане на заболяването, но ваксина може да получи и всеки друг желаещ, съобразно разрешената за възрастта му ваксина.