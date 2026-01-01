Назалната противогрипна ваксина Fluenz ще бъде сред ваксините, достъпни за децата по Националната програма за ваксинопрофилактика на сезонния грип през сезон 2026–2027 г. Министерството на здравеопазването ще следи наличностите и при установен реален или непосредствен риск от недостиг може да обсъди ограничаване на износа ѝ. Това става ясно от отговор на Министерството на здравеопазването до Асоциацията на пациентите, активни в здравеопазването (АПАЗ), след като през август организацията предложи Fluenz да бъде включена сред лекарствените продукти, за които временно се ограничава или забранява износът.

По данни на НЗОК договарянето на ваксините за сезон 2026–2027 г. е приключило, като договорите с притежателите на разрешения за употреба са сключени на 28 август 2026 г.

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Договорени са три противогрипни ваксини за деца – Fluenz, назална ваксина под формата на спрей, както и инжекционните Vaxigrip и Influvac. Така през предстоящия сезон сред възможностите за профилактика ще има и ваксина, която се прилага през носа, без инжекция.

Прилагането на ваксините по Националната програма започва на 1 октомври 2026 г. и продължава до 31 март 2027 г. Преди началната дата общопрактикуващите лекари трябва да заявят и получат необходимите количества, така че ваксините да бъдат налични при старта на имунизациите. По силата на сключените договори притежателите на разрешения за употреба и търговецът на едро са задължени да осигуряват своевременно договорените количества.

Още преди началото на сезона АПАЗ постави пред Министерството на здравеопазването въпроса за защитата на количествата Fluenz, предназначени за българския пазар. Причината е сезонният характер на противогрипната ваксинация. Ако възникне недостиг именно през месеците, в които децата трябва да бъдат имунизирани, възможностите той да бъде компенсиран навреме са ограничени. Доставка след края на сезона практически не решава проблема.

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В отговора си до председателя на АПАЗ Анета Драганова Министерството посочва, че забраната за износ е извънредна мярка и не може да бъде въвеждана предварително само заради предположение за бъдещ недостиг.

МЗ обаче изрично отчита сезонния характер на противогрипната ваксинация и ограничените възможности за компенсиране на евентуален недостиг в рамките на един грипен сезон. Министерството уверява, че следи осигуреността на българския пазар и при необходимост анализира наличностите, доставените и планираните количества, потреблението, данните от аптечната мрежа, НЗОК и системата СЕСПА. Ако бъдат установени актуални данни за реален или непосредствен риск от недостиг на Fluenz, ограничаване на износа може да бъде обсъдено след анализ и решение на ръководството на МЗ.

„Добрата новина е, че назалната ваксина вече е договорена и ще бъде част от програмата. Оттук нататък трябва да гарантираме, че договорените количества действително ще останат достъпни за българските деца през целия период, в който има смисъл те да бъдат ваксинирани. При сезонните ваксини недостигът не може да бъде компенсиран след месеци – тогава сезонът просто ще е приключил“, коментира председателят на АПАЗ Анета Драганова.

По новата национална програма децата от 6-месечна до 7-годишна възраст включително ще имат право на безплатна противогрипна имунизация независимо от наличието на други заболявания. За децата и младежите от 7 до 17 години включително безплатна ваксинация е предвидена при наличие на хронични заболявания.