Жителите на индийския щат Бихар са призовани да не ядат неизвестна риба, донесена от наводнения от Тибет и Непал, съобщава The Times of India.

Властите на щата издадоха съответно съобщение на 1 септември. Те отбелязаха, че опустошителните наводнения в Непал са довели до навлизането в река Гандак на множество риби, непознати на местните жители. Алармира се, че рибите от съседната страна може да са отровни, тъй като са били във вода, замърсена с отпадъчни води, животински трупове и други вредни вещества дълго време след наводнението.

По-конкретно, в река Гандак са се появили редки индийски багарии - големи соми, достигащи до два метра дължина. Няколко души вече са потърсили медицинска помощ със симптоми на отравяне, след като са яли тази риба.

Силни наводнения засегнаха Непал в края на август, след проливни дъждове, които доведоха до рязко покачване на нивата на реките и предизвикаха разрушения и разселване на местни жители. Водните потоци пренесоха големи количества отпадъци и различни водни организми към реките, които преминават от Непал към Индия.

Сред засегнатите е река Гандак, която извира в Непал и продължава през индийския щат Бихар. След наводненията в нея са попаднали риби, които не са типични за района и са неизвестни на местните жители.

Замърсяването на водата вследствие на наводненията, включително с отпадъчни води, животински трупове и други замърсители, е причина индийските власти да предупредят населението да не консумира непознатата риба, докато не бъде установена нейната безопасност.