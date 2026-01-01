Жителите на индийския щат Бихар са призовани да не ядат неизвестна риба, донесена от наводнения от Тибет и Непал, съобщава The Times of India.
Властите на щата издадоха съответно съобщение на 1 септември. Те отбелязаха, че опустошителните наводнения в Непал са довели до навлизането в река Гандак на множество риби, непознати на местните жители. Алармира се, че рибите от съседната страна може да са отровни, тъй като са били във вода, замърсена с отпадъчни води, животински трупове и други вредни вещества дълго време след наводнението.
По-конкретно, в река Гандак са се появили редки индийски багарии - големи соми, достигащи до два метра дължина. Няколко души вече са потърсили медицинска помощ със симптоми на отравяне, след като са яли тази риба.
洪水で流れてきた「見慣れない魚」🐟当局「食べないで！」— edamame. - 世界のニュースがここにある。【公式】 (@edamame_news) September 21, 2026
ネパールからの洪水で、インドに普段は見かけない魚が続々と流入。珍しい魚ならちょっと食べてみたい……と思いきや、当局が「食べるな・売るな・買うな」と異例の警告を出しました。
なぜそんなに危険なのか？https://t.co/6sO9QcsJ0K
Силни наводнения засегнаха Непал в края на август, след проливни дъждове, които доведоха до рязко покачване на нивата на реките и предизвикаха разрушения и разселване на местни жители. Водните потоци пренесоха големи количества отпадъци и различни водни организми към реките, които преминават от Непал към Индия.
Сред засегнатите е река Гандак, която извира в Непал и продължава през индийския щат Бихар. След наводненията в нея са попаднали риби, които не са типични за района и са неизвестни на местните жители.
Замърсяването на водата вследствие на наводненията, включително с отпадъчни води, животински трупове и други замърсители, е причина индийските власти да предупредят населението да не консумира непознатата риба, докато не бъде установена нейната безопасност.