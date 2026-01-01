Нивото на река Дунав при Русе се е повишило със 7 сантиметра през последното денонощие, показват данните на Изпълнителната агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“ за 21 септември.

При автоматичната хидрометрична станция в Русе е отчетен воден стоеж от -118 см. Температурата на водата е 23,1 градуса.

Нивото на река Дунав започна да се покачва в почти целия български участък

В участъка при Русе са отчетени и намалени габарити на фарватера. Последното измерване показва минимална изчислена дълбочина между 22,5 и 34,5 дм в различните части на участъка.

За днес е обявен жълт код за силен северозападен вятър в 13 области, сред които и Русе.