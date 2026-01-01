Консервативната партия на германския канцлер Фридрих Мерц - Християндемократическият съюз (ХДС), е напът да отпадне от парламента на североизточната провинция Мекленбург-Предна Померания, след като последните прогнози показват, че партията пада под 5-процентния праг, предаде ДПА.

Според последните прогнозни резултати ХДС ще получи 4,9% от гласовете. Подобен резултат би бил тежък удар за Мерц, чието политическо бъдеще е обект на засилени спекулации, след като рейтингът му на одобрение рязко спадна през последните месеци.

Християндемократите на канцлера Мерц печелят местните избори в Долна Саксония

ХДС никога досега не е пропускал да премине 5-процентния праг на избори, било то на регионално, европейско или федерално ниво. Предишният му рекордно нисък резултат от 9% е регистриран в Бремен през 1951 г.

Дори когато първоначалните прогнози показваха партията над границата от 5%, Мерц определи ситуацията в Мекленбург-Предна Померания като "катастрофа", като същевременно обеща да продължи с непопулярната си програма за реформи.

Изборите бяха спечелени от крайнодясната партия "Алтернатива за Германия" (АзГ) с около 38% от гласовете, като тя изпревари с малка преднина Германската социалдемократическа партия (ГСДП), която получи 35,5%.

ХДС не беше единствената партия, намираща се близо до 5-процентния праг. Популисткият Алианс на Сара Вагенкнехт също получава 4,9% в последните прогнози, докато "Зелените" бяха с около 5,5%. "Левицата" получава 6,5% според последните прогнози.