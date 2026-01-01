„Не е толкова страшно, ако се извади флашка за някого от номинираните за членове на новия Висш съдебен съвет. След като нея я има и тя отразява действителни събития от миналото, очевидно е, че с кандидата има някакъв проблем. По-страшно е, когато флашката не бъде извадена и кандидатът, който стане член на ВСС, бъде държан в зависимост с тази флашка“ – това коментира министърът на правосъдието Николай Найденов в предаването "Политически НЕкоректно" по БНР в коментар за предстоящия избор на членове на ВСС.

"Много бих искал да се стигне в разплитането на всички тези кръгове и мрежи до компроматните банки, до това кой ги държи и какво постига с това, че ги държи тези банки", заяви Найденов.

„Надявам се, че парламентарната процедура е достатъчно ясна и прозрачна. Надявам се също така, че в професионалната квота хората знаят кой на какви кръгове е служил или от кои е бил зависим и ще гласуват действително по съвест и по вътрешното си убеждение за хора, които ще предопределят развитието, както на цялата съдебна система, така и персоналното развитие на всеки магистрат в системата, което предполага, че трябва да са хора с безупречен морал и интегритет“, каза още министърът.

Николай Найденов каза още, че в момента в министерството се работи по конституционни промени - както на концептуално ниво, така и с конкретни текстове, свързани с ВСС.

"Предвиждаме до края на годината или най-късно в началото на следващата да сме готови да предложим конкретни текстове и тяхната обосновка за обсъждане от по-широка юридическа общност, за да се постигне някакво съгласие по тях. Искаме в началото на работата на новия Висш съдебен съвет, надявам се той да започне да функционира така, както е предвидено, да съществува този механизъм, защото той ще окаже и превенция по отношение на действията на членовете, които излизат извън закона, ако извършат такива", разясни министърът.

Найденов каза, че ако има обжалване на професионалната квота, новоизбраният Съвет може да не встъпи в длъжност до края на ноември. По думите му парламентарният избор по същество може да бъде атакуван пред Конституционния съд.

През август на брифинг в Министерския съвет министър Найденов съобщи, че чрез сайта на Министерството на правосъдието ще бъде създадена форма за контакт, чрез която всеки магистрат може да подаде сигнал за опити за влияние върху независимия му избор при пълна конфиденциалност на подателя. Изказването му бе в контекста на предстоящите избори за нов състав на ВСС. Тогава министърът на правосъдието се обърна към тези, които ще гласуват за представители във ВСС, да го направят на база на свободната си преценка и интегритет.

"Нека тези, които са се прегрупирали в нечий следователски кабинет, да знаят, че тяхната дейност не остава незабелязана, а те не са забравени", посочи още той. Сега пред БНР Найденов уточни, че "следователският кабинет очевидно е на г-н Борислав Сарафов", и добави, че застава зад тези думи.

График на избора:

Професионална квота (магистрати): Изборите от съдиите, прокурорите и следователите са предвидени да се проведат до 17 октомври 2026 г.

Изслушване в правната комисия: Кандидатите от парламентарната квота ще бъдат изслушани между 2 и 4 ноември 2026 г.

Парламентарен избор: Народното събрание ще гласува 11-те членове от своята квота на 19 ноември 2026 г.