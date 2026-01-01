Жертвите на тежката катастрофа в Сливенско, станала преди дни, са д-р Бисер Карачоров и фелдшерът Стоян Гендов.

Пътното произшествие стана на пътя Сливен – Крушаре на 15 септември.

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Българската академия за спешна медицина съобщи за смъртта на д-р Бисер Карачоров – ортопед-травматолог и ръководител на екип в ЦСМП – Сливен.

В публикация във Facebook от академията го определят като лекар и човек, оставил следа в живота на много пациенти и колеги. Те отбелязват професионализма и човечността му, както и отдадеността му към работата.

„Нашата професия ни учи да се борим за всеки живот. Днес за първи път не успяхме да се преборим за един от нас“, посочват от Българската академия за спешна медицина.

От Центъра за спешна медицинска помощ в Сливен изпратиха д-р Карачоров с вой на сирени на линейки.

Стоян Гендов беше от онези хора, за които думата „помощ“ не е просто дума, а призвание. Хиляди хора дължат живота си на неговия професионализъм, смелост и човешка доброта, пишат от "Елховска дума".