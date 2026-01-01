Проверка на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ (БДЗБР) е установила значителни превишения на редица показатели за замърсяване на водите на река Струма край селата Гирчевци и Търновлаг, а като причина за наличието на мъртва риба е посочено нерегламентирано залпово изпускане на големи количества непречистени битови отпадъчни води и утайки от Градска пречиствателна станция за отпадни води (ГПСОВ) – Кюстендил, съобщават от Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ на сайта си.

Проверката е извършена след сигнал, постъпил на 3 септември 2026 г. в Областната дирекция на МВР (ОДМВР) – Кюстендил, за голямо количество мъртва риба в коритото на река Струма в землищата на двете села.

В периода от 3 до 5 септември служители на БДЗБР, съвместно с представители на ОДМВР – Кюстендил, са извършили полеви обходи, огледи и проверки по участъци от течението на реката.

Мъртва риба в Струма край Кюстендил и Дупница

По възлагане на БДЗБР Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) е извършила проучвателен мониторинг на повърхностни и подземни води. Взети са общо осем водни проби, които са изследвани за показатели, свързани с биогенно и органично замърсяване, както и за наличие на тежки метали.

Резултатите показват, че повърхностните води на Струма в районите на Гирчевци и Търновлаг не отговарят на нормите за добро екологично състояние. Установени са значителни превишения при амониев азот, ортофосфати, общ фосфор, нитратен азот, нитритен азот и общ азот. Установени са и превишения на стандартите за качество на околната среда за специфичните замърсители мед, манган и алуминий.

В същото време качеството на подземните води във водовземните съоръжения за питейно-битово водоснабдяване в терасите на реките Драговищица и Струма, включени в мониторинга, отговаря на стандартите за качество съгласно Приложение № 1 на Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води от 2007 г. Според проверката на БДЗБР посоченото нерегламентирано изпускане е свързано с ГПСОВ – Кюстендил. Точката на заустване на пречиствателната станция е в река Банщица, която се влива в Струма непосредствено преди село Гирчевци – първата установена локация по пътя на замърсяването.

На 3 септември 2026 г. граждани сигнализираха за умряла риба и необичайно потъмняване на водите на река Струма в района на Кюстендил и Дупница, а ден по-късно Районната прокуратура в Кюстендил съобщи, че ръководи разследване по случая с мъртвата риба в р. Струма.