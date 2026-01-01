Граждани сигнализираха за умряла риба и необичайно потъмняване на водите на река Струма в района на Кюстендил и Дупница.

В социалните мрежи бяха публикувани снимки, за които се твърди, че показват мъртва риба във водите на реката, както и участъци с нетипично тъмен цвят на водата. Според публикациите сред засегнатите видове са скобар, мряна и клен.

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От РИОСВ - София съобщиха за БТА, че по сигнала е извършена проверка. При нея е установено, че в близост до мястото, за което е подаден сигналът, няма производствени обекти, които биха могли да са причина за евентуално замърсяване на реката, каза Цвета Бояджиева от инспекцията.

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Тя допълни, че сигналът е препратен по компетентност на Община Кюстендил и на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури. Очакват се становища от останалите компетентни институции и резултати от последващите проверки по случая.