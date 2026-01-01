Агенция „Пътна инфраструктура“ е планирала в инвестиционната си програма ремонт на 65,2 км от третокласния път III-801 Вакарел – Белица – Поибрене – Оборище – Панагюрище, съобщиха от пресцентъра ѝ. Трасето е разделено на два участъка. Първият, с дължина около 25 км, е между селата Вакарел и Белица и е в Софийска област. Вторият е около 40 км - от село Белица до град Стрелча в област Пазарджик.

За участъка в Софийска област в момента се финализира технологичният проект за ремонт на трасето. Документацията е разгледана от технически съвет в Областното пътно управление в София и в момента проектантът отстранява забележките. Изработването на проектна документация е първата и задължителна стъпка за предприемането на качествени и дълготрайни строително-монтажни работи. Въз основа на тях ще се определят конкретните строителни дейности, прогнозната им стойност и сроковете за изпълнение.

За 40-километровата отсечка в област Пазарджик има одобрен технически проект за основен ремонт и се очаква разрешение от Басейнова дирекция за ползване на воден обект. Наличието на пълна проектна документация е задължителен етап в строителния процес.

Третокласният път III-801 е ключова артерия, осигуряваща пряка транспортна връзка между населените места в Софийска и Пазарджишка област. За гарантиране безопасността на движението по него до започване на ремонтните дейности периодично се предприемат текущи дейности – машинни кърпежи на настилката, премахване на крайпътна растителност, подравняване на банкети и почистване на отводнителни окопи.