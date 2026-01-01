Вулканът Етна в Сицилия отново засили активността си, изхвърляйки вулканична пепел, която образува облак, издигнал се на около 4 километра над върха на вулкана.

Пепелта се разпространява в посока юг-югоизток, съобщиха италианските власти.

Националният институт по геофизика и вулканология на Италия (INGV) следи ситуацията чрез вулканичната обсерватория в Катания. Заради изхвърлянето на пепел е издаден червен авиационен код – най-високото ниво на предупреждение за авиацията.

Въпреки засилената активност летището в Катания остава отворено. Въведени са ограничения във въздушното пространство над Етна, като броят на разрешените кацания на час е намален.

Според данните на INGV вулканичният тремор, който е показател за движението на магма под повърхността, остава на средно до ниско ниво. Властите продължават да наблюдават внимателно поведението на вулкана.

Етна е един от най-активните вулкани в Европа и редовно проявява активност, включително изхвърляне на пепел и вулканични газове. Заради подобни явления през последните години неведнъж са били въвеждани ограничения за въздушния трафик около Катания.