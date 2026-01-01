Вулканът Етна в Сицилия отново засили активността си, изхвърляйки вулканична пепел, която образува облак, издигнал се на около 4 километра над върха на вулкана.
Пепелта се разпространява в посока юг-югоизток, съобщиха италианските власти.
Националният институт по геофизика и вулканология на Италия (INGV) следи ситуацията чрез вулканичната обсерватория в Катания. Заради изхвърлянето на пепел е издаден червен авиационен код – най-високото ниво на предупреждение за авиацията.
Emissione di cenere sull’Etna, nube eruttiva alta 4 chilometri https://t.co/rFBMJI2QED pic.twitter.com/yHhWvmiN05— ilSicilia.it (@ilSicilia) September 24, 2026
Въпреки засилената активност летището в Катания остава отворено. Въведени са ограничения във въздушното пространство над Етна, като броят на разрешените кацания на час е намален.
Според данните на INGV вулканичният тремор, който е показател за движението на магма под повърхността, остава на средно до ниско ниво. Властите продължават да наблюдават внимателно поведението на вулкана.
Nuova attività eruttiva dell'Etna, con una consistente emissione di cenere dal cratere di Nord Est. La nube avrebbe raggiunto i 4 km. Emessa l'allerta rossa per i voli. pic.twitter.com/ZDlx4ydP1O— Local Team (@localteamit) September 24, 2026
Етна е един от най-активните вулкани в Европа и редовно проявява активност, включително изхвърляне на пепел и вулканични газове. Заради подобни явления през последните години неведнъж са били въвеждани ограничения за въздушния трафик около Катания.