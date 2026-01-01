Критики към предложените от Министерството на финансите данъчни промени отправиха от „Демократична България“.

Според Мартин Димитров предложенията са несвързани и липсва общ план за намаляване на дефицита и ограничаване на ръста на цените.

„Виждаме една каша от несвързани предложения. Те нямат обща идея и общ план за намаляване на дефицита, за да се спре да се вдигат цените“, заяви Димитров.

Той коментира и предложението за повишаване на прага за регистрация по ДДС.

„За нас е критично важно, че след нашата национална кампания за повишаване прага за регистрация по ДДС дори управляващи, които трудно чуваш, са предприели такава мярка. Ние ще искаме максималния праг“, каза Димитров.

По думите му предложените промени не са насочени към постигането на висок икономически растеж.

„Хората искат по-високи заплати, по-високи пенсии. Това може да стане, когато икономиката не разчита само на потребление, а на висок растеж. Това липсва в концепцията на управляващите. Без по-бързо развитие доходите не могат да растат“, заяви Димитров.

По думите му „Прогресивна България“ продължава да допринася за повишаването на инфлацията. Той посочи като примери закона за бързите кредити, разрешаването на износа на горива и огромния дефицит.

„В безпрецедентни времена на ръст на цените на горивата управляващите са решили да повишат акциза за електрически автомобили над 340 конски сили. Ние от ДБ искаме това да отпадне.

Държавата трябва да стимулира българските граждани да придобиват електрически автомобили. Логиката на акциза за автомобилите с вътрешно горене е неприложима за електрическите автомобили“, заяви Йордан Иванов.